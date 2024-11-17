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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:06
Цитата:
Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
abaika95:
Видно же что всё смысла нет Украину не займут никогда пока мужское население России не кончится
Видно же что всё смысла нет Украину не займут никогда пока мужское население России не кончится
Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3667
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:08
Цитата:
Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
maxsaf:
даже Крым.
даже Крым.
Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:11
Цитата:
Ну и правильно, демографию восстановит
111:
Просто выжидает когда война кончится, а потом с криками Гойда поедет в Россию на ПМЖ
Просто выжидает когда война кончится, а потом с криками Гойда поедет в Россию на ПМЖ
Ну и правильно, демографию восстановит
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 00:13
Цитата:
Ну не знаю. Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.
Эл-починно:
не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
Ну не знаю. Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 09:58
Цитата:
Откуда знаете? Секретные источники в Украине?Цитата:
Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина, невозможно оторвать от сердца! Да и об остальном, Путин сказал только на условиях России, что захватили, и даже то ,что ещё не захватили, но уже в Конституцию внесли, то всё наше!
maxsaf:
Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.
Зеленского поддерживает Украина только пока бабки текут. Если Трамп перекроет поток - власть там сама сменится.
Откуда знаете? Секретные источники в Украине?Цитата:
maxsaf:
Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина, невозможно оторвать от сердца! Да и об остальном, Путин сказал только на условиях России, что захватили, и даже то ,что ещё не захватили, но уже в Конституцию внесли, то всё наше!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 10:02
Мои друзья из Украины по разному относятся к Зеленскому, точно могу сказать обожания нет, но точно против того, чтобы России свои земли отдавать! И ненависть почему то не к Зеленскому, а к Путину,аж зашкаливает!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 10:21
Конечно можно сказать, как Эл Акросу, что 3 человека ничего не значат. Но во первых один из Киева, старший менеджер, другие из Винницкой области фермеры.Какой никакой репрезентативный опрос есть у меня всегда!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:14
Цитата:
Украинская журналистка Диана Панченко ответила американскому предпринимателю Илону Маску после того, как тот высмеял президента республики Владимира Зеленского. Пост она разместила в X. Панченко отреагировала на слова Маска о «потрясающем чувстве юмора» Зеленского. «Украинцам не смешно! Он держит всех нас в заложниках», — высказалась она о политике.
saba:
Откуда знаете? Секретные источники в Украине?
Откуда знаете? Секретные источники в Украине?
Украинская журналистка Диана Панченко ответила американскому предпринимателю Илону Маску после того, как тот высмеял президента республики Владимира Зеленского. Пост она разместила в X. Панченко отреагировала на слова Маска о «потрясающем чувстве юмора» Зеленского. «Украинцам не смешно! Он держит всех нас в заложниках», — высказалась она о политике.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:16
Цитата:
А до 14 года это чья была любимая игрушка?
saba:
Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина,
Крым ну никак! Это любимая игрушка Путина,
А до 14 года это чья была любимая игрушка?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:36
Цитата:
Цитата:
Ох, уж эти сказочники!
maxsaf:
Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
Так это и не нужно. Достаточно сменить власть на лояльного России, и можно вообще все вернуть, даже Крым.
Цитата:
Эл-починно:
Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
Совершенно верно, но так же и не возможно. Это ниже плинтуса, Хероям Слава - на это не пойдут.
Ох, уж эти сказочники!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 13:36
Ещё и фантазёры .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42234
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.11.24 - 15:22
Цитата:
Типа он животное и его заставят трюкать местных алкашек, у кого мужья погибли на СВО?
Ну если он себя видит таким диким и оголодавшимся животным до чужих баб, то конечно нормуль
maxsaf:
Ну и правильно, демографию восстановит
Ну и правильно, демографию восстановит
Типа он животное и его заставят трюкать местных алкашек, у кого мужья погибли на СВО?
Ну если он себя видит таким диким и оголодавшимся животным до чужих баб, то конечно нормуль
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