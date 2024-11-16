Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50516
Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 09:47
В моей жизни такие интересные моменты случались, что я сделал вывод: есть нормальные люди и есть люди-роботы, которые любыми путями стараются уйти от чьих-то проблем, заслоняя себя инструкциями, уставами, положениями, любыми бумажками, лишь бы не заниматься конкретикой.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 607
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 09:47
Зря возмущаетесь, товарищ Денисов. Первый гражданин хотел вам оформить официально, а второй просто отдал свою. И тот и другой правы, но винить первого за попытку сделать все по закону не нужно, это не он придумал такие законы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6783
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 10:40
Цитата:
Согласен с вами: - можно было просто ВЕЖЛИВО поблагодарить, и также вежливо отказаться, а что там там у вас в душе - это чисто ваши эмоции.
Цитата://это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.//
Тогда сделайте так: как Борис Ельцин - порвите его прилюдно и желательно на сцене, кстати так многие делали и у нас в региона, после августа 91 года, и эти люди сейчас "УСПЕШНЫЕ" бизнесмены и были во власти при назарбаевском правлении.
самый умный:
это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.
это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.
Согласен с вами: - можно было просто ВЕЖЛИВО поблагодарить, и также вежливо отказаться, а что там там у вас в душе - это чисто ваши эмоции.
Цитата://это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.//
Тогда сделайте так: как Борис Ельцин - порвите его прилюдно и желательно на сцене, кстати так многие делали и у нас в региона, после августа 91 года, и эти люди сейчас "УСПЕШНЫЕ" бизнесмены и были во власти при назарбаевском правлении.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 234
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 12:31
Денисову повезло, его директор инд.пед.колледжа лично знает, а людей, которые ушли на пенсию до него и проработавших там больше 30 лет, даже открыткой на день пожилого человека не удостоили. Лучше бы он был робот, шпарил бы по заданной программе -как там у Азимова 1 закон робототехники :Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3628
Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 12:39
Цитата:
У Денисова с этим товарищем давний личный конфликт и-за того, кто и как в русской общине должен рулить. Отсюда и весь сыр бор..
самый умный:
Зря возмущаетесь, товарищ Денисов. Первый гражданин хотел вам оформить официально
Зря возмущаетесь, товарищ Денисов. Первый гражданин хотел вам оформить официально
У Денисова с этим товарищем давний личный конфликт и-за того, кто и как в русской общине должен рулить. Отсюда и весь сыр бор..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1538
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 17:57
т.Денисов, ждём от вас репортаж про "Сосновый бор".
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4582
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 23:49
Цитата:
Денисов был курсантом, а с пацанёнком-солдатом какая была разница в годах? Или в училище поступил с пятой попытки?
Пацанёнку Родина доверила боевой пост и боевое оружие! Это уже не пацанёнок, а солдат!
Я помню, как замполиты прямо до оргазма рассказывали, как солдат, находясь на посту, пытался остановить мать, которая пришла прямо к нему на пост (!). И часовой, после положенных предупреждений, расстрелял маму. Помню, это было в учебке, а потом и в части.
Так же еще зачитывали и в учебке и в части письмо солдата, который служил в соседней (тык рукой в неопределённом направлении) части, попавшего в дисбат за неуставняк (дедовщину).
Капитана-наставника можно было отдать под трибунал, а старшина был абсолютно прав - покидать охраняемый объект (даже отдыхающей смене) нельзя!
Общеизвестно, что самые раздолбаи в армии - это летуны вне кабины самолёта!
И вся статья - обида почётнейшего из почётных граждан города, которому не отбили челом власти!
А как остальные, непочётные граждане?
Их-то подавляющее большинство!
Есть такие, которых даже не навещают, не говоря уже о путёвках...
И пацанёнка отправили.
Денисов был курсантом, а с пацанёнком-солдатом какая была разница в годах? Или в училище поступил с пятой попытки?
Пацанёнку Родина доверила боевой пост и боевое оружие! Это уже не пацанёнок, а солдат!
Я помню, как замполиты прямо до оргазма рассказывали, как солдат, находясь на посту, пытался остановить мать, которая пришла прямо к нему на пост (!). И часовой, после положенных предупреждений, расстрелял маму. Помню, это было в учебке, а потом и в части.
Так же еще зачитывали и в учебке и в части письмо солдата, который служил в соседней (тык рукой в неопределённом направлении) части, попавшего в дисбат за неуставняк (дедовщину).
Капитана-наставника можно было отдать под трибунал, а старшина был абсолютно прав - покидать охраняемый объект (даже отдыхающей смене) нельзя!
Общеизвестно, что самые раздолбаи в армии - это летуны вне кабины самолёта!
И вся статья - обида почётнейшего из почётных граждан города, которому не отбили челом власти!
А как остальные, непочётные граждане?
Их-то подавляющее большинство!
Есть такие, которых даже не навещают, не говоря уже о путёвках...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3667
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 16.11.24 - 23:58
Цитата:
Вы бы сначала статью бы прочли, что ли! Прежде чем бред нести.
bgb:
Денисов был курсантом, а с пацанёнком-солдатом какая была разница в годах?
Денисов был курсантом, а с пацанёнком-солдатом какая была разница в годах?
Вы бы сначала статью бы прочли, что ли! Прежде чем бред нести.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 17.11.24 - 12:50
Цитата:
Цитата:
Если действительно присутствуют неприязненные отношения, основанные на отрицательных факторах, таких как разногласия, разные взгляды во мнениях и на происходящие события, недоверие, неуважение к друг другу и.т.д. На мой взгляд, всё нужно отбросить в сторону, если есть возможность нужно помочь человеку. Жизнь хрупка и непредсказуема, мы не можем предсказать, что произойдет в будущем, и многие обстоятельства, от состояния здоровья до внешних факторов, могут резко измениться. Для любого человека, всегда важна поддержка, в трудные моменты, в первую очередь касающейся состояния здоровья.
самый умный:
Зря возмущаетесь, товарищ Денисов. Первый гражданин хотел вам оформить официально, а второй просто отдал свою. И тот и другой правы, но винить первого за попытку сделать все по закону не нужно, это не он придумал такие законы.
Зря возмущаетесь, товарищ Денисов. Первый гражданин хотел вам оформить официально, а второй просто отдал свою. И тот и другой правы, но винить первого за попытку сделать все по закону не нужно, это не он придумал такие законы.
Цитата:
юля елиссева:
У Денисова с этим товарищем давний личный конфликт и-за того, кто и как в русской общине должен рулить. Отсюда и весь сыр бор..
У Денисова с этим товарищем давний личный конфликт и-за того, кто и как в русской общине должен рулить. Отсюда и весь сыр бор..
Если действительно присутствуют неприязненные отношения, основанные на отрицательных факторах, таких как разногласия, разные взгляды во мнениях и на происходящие события, недоверие, неуважение к друг другу и.т.д. На мой взгляд, всё нужно отбросить в сторону, если есть возможность нужно помочь человеку. Жизнь хрупка и непредсказуема, мы не можем предсказать, что произойдет в будущем, и многие обстоятельства, от состояния здоровья до внешних факторов, могут резко измениться. Для любого человека, всегда важна поддержка, в трудные моменты, в первую очередь касающейся состояния здоровья.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях и роботах
Отправлено: 17.11.24 - 13:02
Аркадий Семёнович отзывчивый человек, знаком с ним более 30 лет, он всегда заботится о нуждах окружающих граждан. Лично мне неоднократно помогал, лет десять тому назад, беспокоило колено. Аркадий Семёнович тогда сказал, давай съездим в г.Рудный к травматологу Миронову посмотрит, возможно поможет. Сделав рентген снимок поехали в Рудный. Миронов посмотрев снимок сказал: нужно удалить инородное тело и подчистить, последний вроде уходил на заслуженный отдых, операцию через проколы осуществил Коваленко. До настоящего времени колено не беспокоит, с 21 октября 2024 года начал бегать, спокойно бегаю кроссы продолжительностью до двух часов.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать