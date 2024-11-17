Отправлено: - 12:03

Vit:

Устал. Потом продолжу.

Добринцофф:

Виталя ты не знаешь нафига у них решётки на окнах на 22 этаже?

Цитата:Давай продолжай, интересно было. Цитата:В Китае тоже не знаю. А про Испанию могу сказать. Тоже удивлялся, что много решёток. Предположение в связи с высокой преступностью, не оправдалось. А потом знакомые дом там купили, в отпуск туда ездить. Разъяснили, что есть этническая группа, которая может завладеть твоим жильём. Система простая, им нужно прожить там всего три дня и тебе уже потребуется минимум пол года год, что бы их выселить законным путём. Погуглил, нашёл, что даже есть мафии, которые занимаются этим - как бизнесом, одни занимают жильё, другие помогают с освобождением. В Испании, особенно на островах, много квартир и домов, длительное время без хозяев находятся. Для отпуска купленных, решётками и камерами завешаны.