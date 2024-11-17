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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:03
#8881
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Цитата:
Vit:
Устал. Потом продолжу.

Давай продолжай, интересно было. Цитата:
Добринцофф:
Виталя ты не знаешь нафига у них решётки на окнах на 22 этаже?

В Китае тоже не знаю. А про Испанию могу сказать. Тоже удивлялся, что много решёток. Предположение в связи с высокой преступностью, не оправдалось. А потом знакомые дом там купили, в отпуск туда ездить. Разъяснили, что есть этническая группа, которая может завладеть твоим жильём. Система простая, им нужно прожить там всего три дня и тебе уже потребуется минимум пол года год, что бы их выселить законным путём. Погуглил, нашёл, что даже есть мафии, которые занимаются этим - как бизнесом, одни занимают жильё, другие помогают с освобождением. В Испании, особенно на островах, много квартир и домов, длительное время без хозяев находятся. Для отпуска купленных, решётками и камерами завешаны.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:41
#8882
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Ладно. Поехали дальше. Тв у них нудное. Сплошное ток шоу. Бухтят на всех каналах. И много мультиков. А самое смешное. Кино. Они ремейками занимаются. Годзилу, кин конга на свой лад снимают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:46
#8883
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Конечно Украина. Новости.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 12:52
#8884
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Плачьти любители китайской лапши. Вот он рай . Вот он где спрятался.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:07
#8885
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Тут я случайно попал на местный праздник.

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:15
#8886
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Ничего так, симпотичненько китайцы праздники устраивают. Главное тепло у них там похоже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:25
#8887
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Цитата:
Эл-починно: Главное тепло у них там похоже.
Нет. Это не сейчас. Летом было. Я просто с опозданием скидываю фото.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:28
#8888
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Цитата:
Эл-починно:

У меня там каша в телефоне. Куча всего в вперемешку. Купил внешнию память для ноута. Там десятки тысяч разного. Буду на пенсии вспоминать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3667
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:31
#8889
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Цитата:
Vit:
У меня там каша в телефоне.

Да без разницы, скидывай. Я так и подумал. Всё равно интересно, Когда ещё Китай глазами земляка увижу? ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15619
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 13:35
#8890
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Всё извините если занудил. Думаю хватит. Там просто столько фоток что как то сказал макс что у НГ сервир повиснит. Я ему верю. Мне пришлось покупать для ноута флеш) :lol:
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