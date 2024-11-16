Отправлено: - 10:40

самый умный:

это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.

Цитата:Согласен с вами: - можно было просто ВЕЖЛИВО поблагодарить, и также вежливо отказаться, а что там там у вас в душе - это чисто ваши эмоции.Цитата://это филькина грамота, абсолютно ни о чём не говорящая и ни к чему не обязывающая.//Тогда сделайте так: как Борис Ельцин - порвите его прилюдно и желательно на сцене, кстати так многие делали и у нас в региона, после августа 91 года, и эти люди сейчас "УСПЕШНЫЕ" бизнесмены и были во власти при назарбаевском правлении.