Отправлено: - 09:18

bgb:

Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?

Цитата:За 30 лет независимости так и не возникло естественной потребности. Хотя насильно можно хоть завтра впихнуть, но зачем?