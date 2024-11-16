НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50516
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
Читать новость

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2005
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 23:18
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:

В это понятие, по мнению филолога, нужно включать не только советизмы вроде имён Ленина, Сталина, Калинина, Кирова или названия улиц Коммунистическая, Октябрьская, Пролетарская или Первого Мая, но и названия, пришедшие вместе с колониальной политикой царской России.
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4582
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 00:00
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вооот! Дождались, когда редакция сайта НГ начала размещать материал, который заведомо вызовет ГРЫЗНЮ и ВНЕСЁТ РАСКОЛ между казахами и русскими!
Я не пишу "русскоязычными" - нет необходимости.
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?
Думаю, казахоязычные это уборщица и, может быть, бухгалтер. Хотя видел одну девушку-корреспондента, но тоже пишет на русском.

Цитата:
Skeptic:
примитивная русофобия

Фобия - это когда боятся. А у нас никто не боится...)))

[Исправлено: bgb, 17.11.2024 - 01:03]
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
116
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 17.11.24 - 01:28
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ономастическая комиссия или как говорят ономасты не чего не решают, все решается на самом вверху. если допустим из этой комиссии убрать всех казахов и набить ее русскими то все равно они будут голосовать как им скажут,
всему свое время, допустим я не помню 30лет назад такого переименования как сейчас, даже Кустанай стал Костанаем и многие райцентры где-то 96-97 годах а сейчас преобладает населения и поэтому идет переименования, поэтому со временем все переименуют и не Вы не ономасты не чего не сделают.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24871
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:18
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?

За 30 лет независимости так и не возникло естественной потребности. Хотя насильно можно хоть завтра впихнуть, но зачем?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6262
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:44
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
из Вики --***

Она не всегда правду пишет! Если так посмотреть, действительно в переписке различных чиновников упоминается как Николаевск, иногда Ново Николаевск, потом надоела такая чехарда и по представлению губернских властей Высочайшим указом императора Николая 2 было указано величать сей город Кустанаем. Так что все названия до этого бытовые, неофициальные, данные скорее всего лизоблюдами из чиновников. Эти тенденции потом воспряли в городе Нурсултан, который был утвержден уже официально.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6262
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:48
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но зачем?

Действительно зачем? Наверняка в Канаде есть какая нибудь пресса на русском или украинском языке для эмигрантов. Так и здесь больше прессы на разных языках,чем плохо. Если только и тут ономасты не возбудятся и не потребуют от Сергея Николаевича переименовать газету!
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 107
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS