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Конечно быть в китае и не попробовать местное блюдо это будет преступление. Короче захожу в одно местную богодельну. Включаю переводчик на телефоне. Вобщем процедура следующая) берете тарелку и складываите с холодильной прилавке все подрят. Потом это они все взвешивать и отдают повару. И пока сидишь ждёшь это чудо блюдо в предвкушение вкусной еды, вам ставят графин зелёного чая. И пиалку бесплатного риса. Короче принисли блюдо и две палочки. Я ж не опытный пользоваться палочками. Официантка заржала и пожалела меня принисла ложку. А ещё поправила с ыоткатся со мной. Ваще китайцы любят ыоткатся, я пока гулял ко мне не ко раз обращались с ыоткатся вместе. Наверно я там на местном форуме звезда) короче вот тарелка. Кушать не возможно. Я не доел. Острое ужасно. Потом (извините за подробности)) бурлил всю ночь живот. Ужас.