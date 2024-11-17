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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 05:58
#8866
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Моя гостиница

Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:01
#8867
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Вид из окна на пруд. Утки задолбали кричат под утро как петухи в деревне.

Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:04
#8868
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Торговый центр. Дорогой все там дорого. Цены как в Европе.

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:11
#8869
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Конечно же яйца без них не как 2000 тенге

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:14
#8870
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Местный арбат. Говорят тут можно девочек снять. Но бывалые мне посоветовали не связываться. Подставить могут.



[Исправлено: Vit, 17.11.2024 - 06:22]
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:18
#8871
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Вот такое винцо увидел в магазине. Китайцам нравится все что связано с ссср.

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 06:23
#8872
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Устал. Потом продолжу.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4093
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 07:58
#8873
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Очень интересно, Вит!
Не забыл обещание...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15609
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.24 - 09:56
#8874
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Конечно быть в китае и не попробовать местное блюдо это будет преступление. Короче захожу в одно местную богодельну. Включаю переводчик на телефоне. Вобщем процедура следующая) берете тарелку и складываите с холодильной прилавке все подрят. Потом это они все взвешивать и отдают повару. И пока сидишь ждёшь это чудо блюдо в предвкушение вкусной еды, вам ставят графин зелёного чая. И пиалку бесплатного риса. Короче принисли блюдо и две палочки. Я ж не опытный пользоваться палочками. Официантка заржала и пожалела меня принисла ложку. А ещё поправила с ыоткатся со мной. Ваще китайцы любят ыоткатся, я пока гулял ко мне не ко раз обращались с ыоткатся вместе. Наверно я там на местном форуме звезда) короче вот тарелка. Кушать не возможно. Я не доел. Острое ужасно. Потом (извините за подробности)) бурлил всю ночь живот. Ужас.
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Страница 592 из 592«1...590591592
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