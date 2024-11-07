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Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50516
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 20:27
Цитата:
Ваша аватарка что пропагандирует? Здоровую пищу или нездоровое увлечение?
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Ваша аватарка что пропагандирует? Здоровую пищу или нездоровое увлечение?
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 170
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 22:31
Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё. Люди вспоминаю только тогда, когда власти начинают воду мутитить. я ДУМАЮ ОТ ТОГО И МУТЯТ ЧТО В ИХ РЯДАХ УЖЕ ПОЛНО ТАКИХ! Вот потихоньку и продвигают тему, изучать они собрались! как на практике? Будете растлевать и смотреть что из этого выйдет? Правильно выше сказано, запретить и строго наказывать! Это чуждое явление для человека. Есть генетически больные люди, пусть их изучают тихо по тихому. Не нужно афишировать и превращать в обыденность эту гадость! Закройте свои окна овертона!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1688
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 23:34
Цитата:
.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали. Не было полиции, Мажилиса и пр. структур, но как-то порядок поддерживался, понятия соблюдались.
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали. Не было полиции, Мажилиса и пр. структур, но как-то порядок поддерживался, понятия соблюдались.
.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1688
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 23:41
Цитата:
....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений будет вредить нашей многовекторной политике....или с ними в шалашике или санкции....
111:
Разорвать отношения со всеми странами для начала, поддерживающих геев, а Трампу плюнуть в лицо.
Разорвать отношения со всеми странами для начала, поддерживающих геев, а Трампу плюнуть в лицо.
....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений будет вредить нашей многовекторной политике....или с ними в шалашике или санкции....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42232
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 01:51
Цитата:
Ты защищаешь геев?
родом из Шанхая2022:
....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений
....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений
Ты защищаешь геев?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3628
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 10:51
Цитата:
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7214
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 11:17
Пока в нашу степь не пришла Советская власт
К сведению молодежи, советская власть люто боролась с этой проблемой,активистов сажала в тюрьму, статья была-мужеложество. А так в быту все граждане были милешими людьми,все работали и учились,я узнал про геев с приходом демократов,хотя и учился в Ленинграде и знал где тусуются эти нехорошие люди,но глубоко в тему не вникал....
К сведению молодежи, советская власть люто боролась с этой проблемой,активистов сажала в тюрьму, статья была-мужеложество. А так в быту все граждане были милешими людьми,все работали и учились,я узнал про геев с приходом демократов,хотя и учился в Ленинграде и знал где тусуются эти нехорошие люди,но глубоко в тему не вникал....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16988
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 17:20
Цитата:
Нет никто и не интересуется геи они или нет
Слушают музыку и пользуются их продуктами
А ЛГБТ движение навязывает всем свою позицию что они геи-любите их
Причем что-то ни одного Чайковского или Кука среди них так и не получилось
Одни геи обыкновенные))Цитата:
Может потомучто ЛГБТ как движение сформировалось в 60ые года в США?
Цитата:
Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал
Так вот за чё Ленин боролся))
Каждому по телеку для отупления
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?
Нет никто и не интересуется геи они или нет
Слушают музыку и пользуются их продуктами
А ЛГБТ движение навязывает всем свою позицию что они геи-любите их
Причем что-то ни одного Чайковского или Кука среди них так и не получилось
Одни геи обыкновенные))Цитата:
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали.
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали.
Может потомучто ЛГБТ как движение сформировалось в 60ые года в США?
Цитата:
maxsaf:
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть
Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал
Так вот за чё Ленин боролся))
Каждому по телеку для отупления
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16988
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 17:22
Цитата:
А чё нет
Голые по пояс девушки с завязанными руками развязывают верблюда
Кто развязал того и верблюд (машина практически)
И спортивный интерес и посмотреть есть на что
Детей туда не пускали
Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами
Оно тебе как мужику надо?))
юля елиссева:
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
А чё нет
Голые по пояс девушки с завязанными руками развязывают верблюда
Кто развязал того и верблюд (машина практически)
И спортивный интерес и посмотреть есть на что
Детей туда не пускали
Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами
Оно тебе как мужику надо?))
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:09
Цитата:
Сначала она уничтожила почти половину населения.
Вот такое кино...
maxsaf:
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть
Сначала она уничтожила почти половину населения.
Вот такое кино...
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:11
Цитата:
Не припомню, когда в истории казахов стояла проблема лесбиянок, геев и пр. Есть источники?
родом из Шанхая2022:
.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....
.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....
Не припомню, когда в истории казахов стояла проблема лесбиянок, геев и пр. Есть источники?
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:14
Цитата:
Вместе с празднованием для Ивана Купалы! Там-то вообще оргия... )))
юля елиссева:
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
Вместе с празднованием для Ивана Купалы! Там-то вообще оргия... )))
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:15
Цитата:
Представляю, как вы ненавидите оставшихся потомков от советской власти, с вашими то высказываниями.
bgb:
Сначала она уничтожила почти половину населения. Вот такое кино...
Сначала она уничтожила почти половину населения. Вот такое кино...
Представляю, как вы ненавидите оставшихся потомков от советской власти, с вашими то высказываниями.
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:17
Цитата:
Где ты такое видел? ))
abaika95:
Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами
Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами
Где ты такое видел? ))
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:18
Цитата:
Не, свет провела, а дальше сам выбирай, радио слушать или телевизор смотреть ))
Без света было бы сложнее
abaika95:
Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал Так вот за чё Ленин боролся)) Каждому по телеку для отупления
Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал Так вот за чё Ленин боролся)) Каждому по телеку для отупления
Не, свет провела, а дальше сам выбирай, радио слушать или телевизор смотреть ))
Без света было бы сложнее
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