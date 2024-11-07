Отправлено: - 23:34

bgb:

Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали. Не было полиции, Мажилиса и пр. структур, но как-то порядок поддерживался, понятия соблюдались.

Цитата:.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....