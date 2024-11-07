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≡ Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50516
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
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О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24870
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 20:27
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?

Ваша аватарка что пропагандирует? Здоровую пищу или нездоровое увлечение? :lol:
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
170
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 22:31
#16
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Думаю нашему обществу ваще безразлично это всё. Люди вспоминаю только тогда, когда власти начинают воду мутитить. я ДУМАЮ ОТ ТОГО И МУТЯТ ЧТО В ИХ РЯДАХ УЖЕ ПОЛНО ТАКИХ! Вот потихоньку и продвигают тему, изучать они собрались! как на практике? Будете растлевать и смотреть что из этого выйдет? Правильно выше сказано, запретить и строго наказывать! Это чуждое явление для человека. Есть генетически больные люди, пусть их изучают тихо по тихому. Не нужно афишировать и превращать в обыденность эту гадость! Закройте свои окна овертона!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1688
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 23:34
#17
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Цитата:
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали. Не было полиции, Мажилиса и пр. структур, но как-то порядок поддерживался, понятия соблюдались.

.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....
:-( :-( :-(
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1688
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 23:41
#18
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Цитата:
111:
Разорвать отношения со всеми странами для начала, поддерживающих геев, а Трампу плюнуть в лицо.

....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений будет вредить нашей многовекторной политике....или с ними в шалашике или санкции....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42232
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 01:51
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....на оборот надо и дальше развивать отношения,разрыв отношений

Ты защищаешь геев?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3628
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 10:51
#20
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Цитата:
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали

Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7214
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 11:17
#21
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Пока в нашу степь не пришла Советская власт
К сведению молодежи, советская власть люто боролась с этой проблемой,активистов сажала в тюрьму, статья была-мужеложество. А так в быту все граждане были милешими людьми,все работали и учились,я узнал про геев с приходом демократов,хотя и учился в Ленинграде и знал где тусуются эти нехорошие люди,но глубоко в тему не вникал....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 17:20
#22
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Цитата:
юля елиссева:
Люди слушающие геев Чайковского или Элтона Джона они подвержены влиянию ЛБГТ-пропаганды? А люди пользующиеся айфонами, которые производит гей Тим Кук, они тоже получается жертвы пропаганды?

Нет никто и не интересуется геи они или нет
Слушают музыку и пользуются их продуктами
А ЛГБТ движение навязывает всем свою позицию что они геи-любите их
Причем что-то ни одного Чайковского или Кука среди них так и не получилось
Одни геи обыкновенные))Цитата:
bgb:
Пока в нашу степь не пришла Советская власть, казахи про ЛГБТ и пр. не знали и не слышали.

Может потомучто ЛГБТ как движение сформировалось в 60ые года в США?
Цитата:
maxsaf:
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть

Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал
Так вот за чё Ленин боролся))
Каждому по телеку для отупления
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 08.11.24 - 17:22
#23
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Цитата:
юля елиссева:
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!


А чё нет
Голые по пояс девушки с завязанными руками развязывают верблюда
Кто развязал того и верблюд (машина практически)
И спортивный интерес и посмотреть есть на что
Детей туда не пускали

Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами
Оно тебе как мужику надо?))
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4582
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:09
#24
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Цитата:
maxsaf:
Сейчас так бы и жили без телевизоров в неведении. Проклятая советская власть

Сначала она уничтожила почти половину населения.
Вот такое кино...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4582
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:11
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....с одной стороны хорошо что она пришла эта власть и осведомили нас кто эти такие извращенцы,как там предупреждён значит вооружён,а если бы не знали что творилось.... и гей клубы,свингиры да прочии извращения а так пока дожили до курултая лесбиянок.....

Не припомню, когда в истории казахов стояла проблема лесбиянок, геев и пр. Есть источники?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4582
Re: Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:14
#26
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Цитата:
юля елиссева:
Зато какой был прекрасный обычай на тоях до прихода советов - Түйе шешу. Надо бы его возродить!


Вместе с празднованием для Ивана Купалы! Там-то вообще оргия... )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24870
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:15
#27
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Цитата:
bgb:
Сначала она уничтожила почти половину населения. Вот такое кино...

Представляю, как вы ненавидите оставшихся потомков от советской власти, с вашими то высказываниями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24870
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:17
#28
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Цитата:
abaika95:
Нет давай смотреть на голых мужиков которые парадами ходят и трясут причиндалами

Где ты такое видел? ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24870
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:18
#29
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Цитата:
abaika95:
Советская власть в 1917 всем телевизоры раздала? Блин не знал Так вот за чё Ленин боролся)) Каждому по телеку для отупления

Не, свет провела, а дальше сам выбирай, радио слушать или телевизор смотреть ))

Без света было бы сложнее ;-)
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