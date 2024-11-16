Отправлено: - 21:08

saba:

В таком случае причём здесь русофобия?

Цитата:На переименовании улицы в поселке (то есть в городе Тобыл) много бабок не отобьешь. След оставить надо покрупнее. Вот почему этим кретинам мешает улица Тарана, но абсолютно не колышет улица (к примеру) Базовая или солнечная/цветочная/дружбы? Потому что переименование не особо значительное. То то и оно