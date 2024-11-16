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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50516
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1063
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:08
#15
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Цитата:
saba:
В таком случае причём здесь русофобия?

На переименовании улицы в поселке (то есть в городе Тобыл) много бабок не отобьешь. След оставить надо покрупнее. Вот почему этим кретинам мешает улица Тарана, но абсолютно не колышет улица (к примеру) Базовая или солнечная/цветочная/дружбы? Потому что переименование не особо значительное. То то и оно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 21:24
#16
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Цитата:
vofkakst:
А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск

Во первых официально так город никогда не назывался, во вторых какое смысловое значение он принесёт? Какое то несуразное предложение!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:29
#17
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Цитата:
vofkakst:
улица Тарана,

Если отбросить русофобию, что Таран, что Дощанов идеологически устаревшие или как там правильно называется, улицы. Оба революционеры,хотя Таран даже не был большевиком.

[Исправлено: saba, 16.11.2024 - 22:41]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1063
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:33
#18
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Цитата:
saba:
Какое то несуразное предложение!

Здрасьте несуразное! Половина причин всех переименований - это возвращение к историческим корням! Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
155
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:35
#19
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Цитата:
saba:
таран даже не был большевиком


Председатель горисполкома ))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:44
#20
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Цитата:
vofkakst:
Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))

Сами почитайте. ОФИЦИАЛЬНО город никогда не назывался ни Николаевском, ни Ново Николаевском. Официальным было лишь высочайшее повеление самого императора Николая 2 в конце 19 века , дату точно не помню о присвоении городу названия Кустанай!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:45
#21
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Цитата:
simkst:
Председатель горисполкома )

Председатель это не партийная принадлежность, кажется левым эсером он был.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
155
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:48
#22
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Цитата:
saba:


Я про другого Тарана

Таран Василий Иванович пред горисполкома
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 21:50
#23
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А насчёт ономастов, у меня представление такое. Что это маленькие, злобные, книжные черви, недолюбленные в детстве, поэтому ищущие как бы кому, что навредить! Откуда они взялись в таком количестве ума не приложу!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6259
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:53
#24
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Цитата:
simkst:
Тарана

Так видите какая заковыка, тот Таран, который Лаврентий, чьим именем улица названа был тоже председателем! Возможно это у них наследственное, хотя сведениями о их родственных связях не располагаю.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3657
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:55
#25
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Цитата:
saba:
А насчёт ономастов, у меня представление такое. Что это маленькие, злобные, книжные черви, недолюбленные в детстве, поэтому ищущие как бы кому, что навредить!

Спасибо, подняли настроение на ночь глядя. :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1811
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 22:33
#26
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Цитата:
saba:
какие то названия действительно устарели

Чушь несусветная.
Все названия - наша история. А в истории нет понятия "идеология".
История, это собрание фактов в хронологической последовательности.
Абсолютно все существующие названия того же Рудного любой историк будущего сможет объяснить и связать с происходившими здесь событиями.
А вот сможет ли он объяснить те названия, которые современные "активисты" хотят городу навязать - большой вопрос.
Который потомки "переименователей" будут задавать своим предкам.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11431
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 22:50
#27
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Цитата:
saba:
Во первых официально так город никогда не назывался,

---из Вики --***Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай***
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