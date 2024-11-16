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Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50516
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1063
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:08
Цитата:
На переименовании улицы в поселке (то есть в городе Тобыл) много бабок не отобьешь. След оставить надо покрупнее. Вот почему этим кретинам мешает улица Тарана, но абсолютно не колышет улица (к примеру) Базовая или солнечная/цветочная/дружбы? Потому что переименование не особо значительное. То то и оно
saba:
В таком случае причём здесь русофобия?
В таком случае причём здесь русофобия?
На переименовании улицы в поселке (то есть в городе Тобыл) много бабок не отобьешь. След оставить надо покрупнее. Вот почему этим кретинам мешает улица Тарана, но абсолютно не колышет улица (к примеру) Базовая или солнечная/цветочная/дружбы? Потому что переименование не особо значительное. То то и оно
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 21:24
Цитата:
Во первых официально так город никогда не назывался, во вторых какое смысловое значение он принесёт? Какое то несуразное предложение!
vofkakst:
А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск
А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск
Во первых официально так город никогда не назывался, во вторых какое смысловое значение он принесёт? Какое то несуразное предложение!
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:29
Цитата:
Если отбросить русофобию, что Таран, что Дощанов идеологически устаревшие или как там правильно называется, улицы. Оба революционеры,хотя Таран даже не был большевиком.
[Исправлено: saba, 16.11.2024 - 22:41]
vofkakst:
улица Тарана,
улица Тарана,
Если отбросить русофобию, что Таран, что Дощанов идеологически устаревшие или как там правильно называется, улицы. Оба революционеры,хотя Таран даже не был большевиком.
[Исправлено: saba, 16.11.2024 - 22:41]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1063
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:33
Цитата:
Здрасьте несуразное! Половина причин всех переименований - это возвращение к историческим корням! Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))
saba:
Какое то несуразное предложение!
Какое то несуразное предложение!
Здрасьте несуразное! Половина причин всех переименований - это возвращение к историческим корням! Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 155
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:35
Цитата:
Председатель горисполкома ))
saba:
таран даже не был большевиком
таран даже не был большевиком
Председатель горисполкома ))
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:44
Цитата:
Сами почитайте. ОФИЦИАЛЬНО город никогда не назывался ни Николаевском, ни Ново Николаевском. Официальным было лишь высочайшее повеление самого императора Николая 2 в конце 19 века , дату точно не помню о присвоении городу названия Кустанай!
vofkakst:
Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))
Почитайте историю города, там вас ждут сюрпризы)))
Сами почитайте. ОФИЦИАЛЬНО город никогда не назывался ни Николаевском, ни Ново Николаевском. Официальным было лишь высочайшее повеление самого императора Николая 2 в конце 19 века , дату точно не помню о присвоении городу названия Кустанай!
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:45
Цитата:
Председатель это не партийная принадлежность, кажется левым эсером он был.
simkst:
Председатель горисполкома )
Председатель горисполкома )
Председатель это не партийная принадлежность, кажется левым эсером он был.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 155
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:48
Цитата:
Я про другого Тарана
Таран Василий Иванович пред горисполкома
saba:
Я про другого Тарана
Таран Василий Иванович пред горисполкома
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 21:50
А насчёт ономастов, у меня представление такое. Что это маленькие, злобные, книжные черви, недолюбленные в детстве, поэтому ищущие как бы кому, что навредить! Откуда они взялись в таком количестве ума не приложу!
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:53
Цитата:
Так видите какая заковыка, тот Таран, который Лаврентий, чьим именем улица названа был тоже председателем! Возможно это у них наследственное, хотя сведениями о их родственных связях не располагаю.
simkst:
Тарана
Тарана
Так видите какая заковыка, тот Таран, который Лаврентий, чьим именем улица названа был тоже председателем! Возможно это у них наследственное, хотя сведениями о их родственных связях не располагаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3657
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 21:55
Цитата:
Спасибо, подняли настроение на ночь глядя.
saba:
А насчёт ономастов, у меня представление такое. Что это маленькие, злобные, книжные черви, недолюбленные в детстве, поэтому ищущие как бы кому, что навредить!
А насчёт ономастов, у меня представление такое. Что это маленькие, злобные, книжные черви, недолюбленные в детстве, поэтому ищущие как бы кому, что навредить!
Спасибо, подняли настроение на ночь глядя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1811
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 22:33
Цитата:
Чушь несусветная.
Все названия - наша история. А в истории нет понятия "идеология".
История, это собрание фактов в хронологической последовательности.
Абсолютно все существующие названия того же Рудного любой историк будущего сможет объяснить и связать с происходившими здесь событиями.
А вот сможет ли он объяснить те названия, которые современные "активисты" хотят городу навязать - большой вопрос.
Который потомки "переименователей" будут задавать своим предкам.
saba:
какие то названия действительно устарели
какие то названия действительно устарели
Чушь несусветная.
Все названия - наша история. А в истории нет понятия "идеология".
История, это собрание фактов в хронологической последовательности.
Абсолютно все существующие названия того же Рудного любой историк будущего сможет объяснить и связать с происходившими здесь событиями.
А вот сможет ли он объяснить те названия, которые современные "активисты" хотят городу навязать - большой вопрос.
Который потомки "переименователей" будут задавать своим предкам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11431
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 22:50
Цитата:
---из Вики --***Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай***
saba:
Во первых официально так город никогда не назывался,
Во первых официально так город никогда не назывался,
---из Вики --***Но уже в 1884 году по всем ведомствам официально употребляется только поселение Кустанай***
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