Отправлено: - 18:54

abaika95:

уральская

arman_kst:

Так это два разных языка. На русском Уральск, на казахском Орал. Также Семипалатинск, и Семей. И так далее.

111:

Но Затоболовку переименовать в Затобыловку, это вообще отпад.

[Исправлено: Тот самый, 16.11.2024 - 19:59]

Цитата:Улица Уральская - начало дороги на Челябинск (Урал). Очень правильное и логичное название. Также как и Авиационная, Индустриальная были такие улицы с историей. В курсе что дублёр Гагарина Герман Титов учился в авиашколе в Кустанае? Да и сам Гагарин и другие космонавты летали на Байконур через Кустанай. В нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.Цитата:Семипалатинск был назван по 7 заброшенным буддийским храмам джунгар (7 палат). Слово "семей" не несёт никакого смысла. Возможно, казахоязычным выговаривать "Семипалатинск", "Усть-Каменогорск" сложно, поэтому и идёт процесс замещения более удобными словами "семей", "оскемен". Также наверное и с Уральском. Поэтому и Тарана до сих пор Тарана, а не Тауельсыздык.Цитата:Только путаницу создали с другим пгт. Тобол. Уже б включили лучше в состав города и всё.