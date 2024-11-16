Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает. Читать новость
все равно постепенно переименуют хотя бы от советского коммунистического прошлого, даже в России эти названия отходят, и нечего боятся что север отойдет, куда отходить? туда куда Вы имеете ввиду делать нечего, наоборот от туда все бегут т.к там мобилизация, изоляция.
Улица Уральская - начало дороги на Челябинск (Урал). Очень правильное и логичное название. Также как и Авиационная, Индустриальная были такие улицы с историей. В курсе что дублёр Гагарина Герман Титов учился в авиашколе в Кустанае? Да и сам Гагарин и другие космонавты летали на Байконур через Кустанай. В нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.
Цитата:
arman_kst: Так это два разных языка. На русском Уральск, на казахском Орал. Также Семипалатинск, и Семей. И так далее.
Семипалатинск был назван по 7 заброшенным буддийским храмам джунгар (7 палат). Слово "семей" не несёт никакого смысла. Возможно, казахоязычным выговаривать "Семипалатинск", "Усть-Каменогорск" сложно, поэтому и идёт процесс замещения более удобными словами "семей", "оскемен". Также наверное и с Уральском. Поэтому и Тарана до сих пор Тарана, а не Тауельсыздык.
Цитата:
111: Но Затоболовку переименовать в Затобыловку, это вообще отпад.
Только путаницу создали с другим пгт. Тобол. Уже б включили лучше в состав города и всё.
Тот самый: Да и сам Гагарин и другие космонавты летали на Байконур через Кустанай.
Цитата:
Skeptic: примитивная русофобия.
57 составных частей, это я так понимаю улицы, переулки и т.д. в Костанайской области. Так вот сколько в одном Костанае улиц с космонавтами и писателями? Наверное больше половины, а тут про всю область речь идёт. насколько я знаю ни улицу Волынова в Костанае, ни улицу Савицкой в Тобыле, как и улицу Пушкина с Гоголем в Костанае, так и улицу Горького в Тобыле переименовывать никто не собирается! В таком случае причём здесь русофобия? А есть ли казахофобия в том , что 90 % улиц в г.Тобыл не казахские? Не стоит везде совать эту русофобию, размахиваете этим термином везде.зачем вот вопрос в чём?
Есть недоработки. Рудный - Сарыбай. Лисаковск - Көржүнкүл. Зачем по мелочи размениваться? Переименование даст мощный импульс развития переименованных городов, приведет к строительству новых обогатительных фабрик, современных дорог, новых ТЭЦ. Перестанут быть проблемой порывы отопительных систем в морозы. Инвестиции польются рекой. Пора переименованием чуждых названий городов поднять благосостояние народа, прийти к историческим истокам, согласию и процветанию!
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