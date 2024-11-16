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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50515
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
#1
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Державинск, затобыловка,Дзержинского,Урицкого,уральская
Не самые однозначные названия которые стоило бы отстаивать.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
944
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 15:50
#2
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Так это два разных языка. На русском Уральск, на казахском Орал. Также Семипалатинск, и Семей. И так далее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6782
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 16:11
#3
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Правильно: - ПЕРЕИМЕНОВАТЬ волевым способом от имени акима и никаких гвоздей- развели тут дерьмократию.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1538
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 18:00
#4
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раз пошел такой движ, значит боятся, что север отойдет таки.
сыкуньё

понапридумывали исконные

[Исправлено: electro, 16.11.2024 - 18:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 18:16
#5
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Но Затоболовку переименовать в Затобыловку, это вообще отпад.
Смысл?
Разве что Добринцову там приятнее как то стало жить..
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
115
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 18:44
#6
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все равно постепенно переименуют хотя бы от советского коммунистического прошлого, даже в России эти названия отходят,
и нечего боятся что север отойдет, куда отходить?
туда куда Вы имеете ввиду делать нечего, наоборот от туда все бегут т.к там мобилизация, изоляция.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1395
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 18:54
#7
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Цитата:
abaika95:
уральская


Улица Уральская - начало дороги на Челябинск (Урал). Очень правильное и логичное название. Также как и Авиационная, Индустриальная были такие улицы с историей. В курсе что дублёр Гагарина Герман Титов учился в авиашколе в Кустанае? Да и сам Гагарин и другие космонавты летали на Байконур через Кустанай. В нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.

Цитата:
arman_kst:
Так это два разных языка. На русском Уральск, на казахском Орал. Также Семипалатинск, и Семей. И так далее.


Семипалатинск был назван по 7 заброшенным буддийским храмам джунгар (7 палат). Слово "семей" не несёт никакого смысла. Возможно, казахоязычным выговаривать "Семипалатинск", "Усть-Каменогорск" сложно, поэтому и идёт процесс замещения более удобными словами "семей", "оскемен". Также наверное и с Уральском. Поэтому и Тарана до сих пор Тарана, а не Тауельсыздык.

Цитата:
111:
Но Затоболовку переименовать в Затобыловку, это вообще отпад.


Только путаницу создали с другим пгт. Тобол. Уже б включили лучше в состав города и всё.

[Исправлено: Тот самый, 16.11.2024 - 19:59]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1810
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 19:34
#8
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:-) Если бы советской власти не было, её стоило бы придумать.
Иначе пришлось бы честно признаваться, что единственная причина переименований - примитивная русофобия.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
153
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 19:39
#9
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Цитата:
Тот самый:
Герман Титов учился в авиашколе в Кустанае?


В 1955 году окончил 9-ю военную авиационную школу лётчиков (Костанай),



[Исправлено: simkst, 16.11.2024 - 20:48]


*Тот самый* Спасибо !

[Исправлено: simkst, 16.11.2024 - 20:50]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1538
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 20:09
#10
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...редактура пишет....

[Исправлено: electro, 16.11.2024 - 20:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6253
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 20:24
#11
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Цитата:
Тот самый:
Да и сам Гагарин и другие космонавты летали на Байконур через Кустанай.

Цитата:
Skeptic:
примитивная русофобия.

57 составных частей, это я так понимаю улицы, переулки и т.д. в Костанайской области. Так вот сколько в одном Костанае улиц с космонавтами и писателями? Наверное больше половины, а тут про всю область речь идёт. насколько я знаю ни улицу Волынова в Костанае, ни улицу Савицкой в Тобыле, как и улицу Пушкина с Гоголем в Костанае, так и улицу Горького в Тобыле переименовывать никто не собирается! В таком случае причём здесь русофобия? А есть ли казахофобия в том , что 90 % улиц в г.Тобыл не казахские? Не стоит везде совать эту русофобию, размахиваете этим термином везде.зачем вот вопрос в чём?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6253
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 20:28
#12
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Если что я тоже против огульных переименований, но какие то названия действительно устарели, типа 40 лет Октября
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1322
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 20:42
#13
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Есть недоработки. Рудный - Сарыбай.
Лисаковск - Көржүнкүл.
Зачем по мелочи размениваться? Переименование даст мощный импульс развития переименованных городов, приведет к строительству новых обогатительных фабрик, современных дорог, новых ТЭЦ. Перестанут быть проблемой порывы отопительных систем в морозы. Инвестиции польются рекой.
Пора переименованием чуждых названий городов поднять благосостояние народа, прийти к историческим истокам, согласию и процветанию!
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