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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:41
Подпишу. И отомщу за племеша, и если ещё раз увижу хныть за твое. То
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:42
Цитата:
Да, а я буду молиться за тебя и если что, в церкви свечку поставлю.
Слава Виталику, Герою Слава!
Vit:
Подпишу. И отомщу за племеша, и если
Подпишу. И отомщу за племеша, и если
Да, а я буду молиться за тебя и если что, в церкви свечку поставлю.
Слава Виталику, Герою Слава!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:46
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:49
Цитата:
Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.
111:
Слава Виталику, Герою Слава
Слава Виталику, Герою Слава
Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:53
Цитата:
У меня жена крещеная, ты своих детей крестил и сам хоть крещеный?
Vit:
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
У меня жена крещеная, ты своих детей крестил и сам хоть крещеный?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:55
Цитата:
Побыстрей бы уже, а то три года собираешься, за это время уже можно было бы три паспорта получить не в ускоренном виде, а ты три года его получаешь.
Странно как то.
Ачькуешь?
Не бойся, отдать жизнь во имя России как сказал Путин или Кирилл, это хорошо
Vit:
Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.
Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.
Побыстрей бы уже, а то три года собираешься, за это время уже можно было бы три паспорта получить не в ускоренном виде, а ты три года его получаешь.
Странно как то.
Ачькуешь?
Не бойся, отдать жизнь во имя России как сказал Путин или Кирилл, это хорошо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:59
Цитата:
Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты
111:
Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:01
Цитата:
Ваш Бог говорит, что обретешь рай, если в штурмах помрешь
Vit:
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
Ваш Бог говорит, что обретешь рай, если в штурмах помрешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:02
Цитата:
Ну три года получать российский паспорт, как то глупо что ли, такое ощущение что ачькуешь все таки погибать за Путина, за Абрамовича, за Россию!
Vit:
Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты
Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты
Ну три года получать российский паспорт, как то глупо что ли, такое ощущение что ачькуешь все таки погибать за Путина, за Абрамовича, за Россию!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:05
Цитата:
Вот тебе напутствие
Vit:
Инагенты
Инагенты
Вот тебе напутствие
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:10
Цитата:
И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал
111:
И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:23
Цитата:
Вот именно!
Теперь твой ход, а то думаешь как то много, 3 года почти и не спасаешь Россию матушку
Vit:
И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал
И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал
Вот именно!
Теперь твой ход, а то думаешь как то много, 3 года почти и не спасаешь Россию матушку
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:34
Цитата:
111:Жди. Не торопи меня. Все идёт. Потихоньку. Связи есть. Ждут. Отомщу.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:44
"...вечер смеха и страстей!!". Король и Шут. Кукольный театр
"Выбежал на сцену плюшевый пингвин
И тонким голоском он громко завопил
"Гады все, кто здесь сейчас сидит!
На всех я вас зачем-то
Просто так сердит!""
"Волк на сцену вышел, песенку запел
Про то, как он недавно пол-деревни съел
А следом вышла девушка в одних трусах
На части разорвалась у всех на глазах"
"А вот на сцену выбежал крутой ковбой
Ползала расстрелял, потом покончил с собой
Ушастый заяц громко прокричал: "Пожар!"
И бросив факел в зал, со сцены убежал"
"В театре такое впервые
Все куклы сегодня живые
"
[Исправлено: Карачун, 16.11.2024 - 20:50]
"Выбежал на сцену плюшевый пингвин
И тонким голоском он громко завопил
"Гады все, кто здесь сейчас сидит!
На всех я вас зачем-то
Просто так сердит!""
"Волк на сцену вышел, песенку запел
Про то, как он недавно пол-деревни съел
А следом вышла девушка в одних трусах
На части разорвалась у всех на глазах"
"А вот на сцену выбежал крутой ковбой
Ползала расстрелял, потом покончил с собой
Ушастый заяц громко прокричал: "Пожар!"
И бросив факел в зал, со сцены убежал"
"В театре такое впервые
Все куклы сегодня живые
"
[Исправлено: Карачун, 16.11.2024 - 20:50]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 20:38
Цитата:
Цитата:
Фигню несёте полную, при чём оба!
111:
Цитата:
Vit:
Фигню несёте полную, при чём оба!
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