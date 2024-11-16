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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:41
#13846
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Подпишу. И отомщу за племеша, и если ещё раз увижу хныть за твое. То
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:42
#13847
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Цитата:
Vit:
Подпишу. И отомщу за племеша, и если

Да, а я буду молиться за тебя и если что, в церкви свечку поставлю.
Слава Виталику, Герою Слава!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:46
#13848
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Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:49
#13849
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Цитата:
111:
Слава Виталику, Герою Слава

Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:53
#13850
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Цитата:
Vit:
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя

У меня жена крещеная, ты своих детей крестил и сам хоть крещеный?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:55
#13851
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Цитата:
Vit:
Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.

Побыстрей бы уже, а то три года собираешься, за это время уже можно было бы три паспорта получить не в ускоренном виде, а ты три года его получаешь.
Странно как то.
Ачькуешь?
Не бойся, отдать жизнь во имя России как сказал Путин или Кирилл, это хорошо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:59
#13852
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Цитата:
111:

Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:01
#13853
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Цитата:
Vit:
Не надо за меня молится. Я сам помолюсь. За себя

Ваш Бог говорит, что обретешь рай, если в штурмах помрешь


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:02
#13854
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Цитата:
Vit:
Не сы про тебя конечно вспомню. Инагенты

Ну три года получать российский паспорт, как то глупо что ли, такое ощущение что ачькуешь все таки погибать за Путина, за Абрамовича, за Россию!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:05
#13855
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Цитата:
Vit:
Инагенты

Вот тебе напутствие


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:10
#13856
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Цитата:
111:

И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42231
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:23
#13857
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Цитата:
Vit:
И че. Папа сказал умереть за правое дело не западло. Он правильно сказал

Вот именно!
Теперь твой ход, а то думаешь как то много, 3 года почти и не спасаешь Россию матушку
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15597
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:34
#13858
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Цитата:
111:
Жди. Не торопи меня. Все идёт. Потихоньку. Связи есть. Ждут. Отомщу.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
974
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 19:44
#13859
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"...вечер смеха и страстей!!". Король и Шут. Кукольный театр
:lol:
"Выбежал на сцену плюшевый пингвин
И тонким голоском он громко завопил
"Гады все, кто здесь сейчас сидит!
На всех я вас зачем-то
Просто так сердит!""
"Волк на сцену вышел, песенку запел
Про то, как он недавно пол-деревни съел
А следом вышла девушка в одних трусах
На части разорвалась у всех на глазах"
"А вот на сцену выбежал крутой ковбой
Ползала расстрелял, потом покончил с собой
Ушастый заяц громко прокричал: "Пожар!"
И бросив факел в зал, со сцены убежал"
"В театре такое впервые

Все куклы сегодня живые
"

[Исправлено: Карачун, 16.11.2024 - 20:50]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 20:38
#13860
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Цитата:
111:

Цитата:
Vit:

Фигню несёте полную, при чём оба!
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