Отправлено: - 18:55

Vit:

Паспорт мучу. Вроде в е в норм. Осталось военком пройти. Скорей всего предложат. Ну а я ж душа добрая и не смогу отказать.

Цитата:Побыстрей бы уже, а то три года собираешься, за это время уже можно было бы три паспорта получить не в ускоренном виде, а ты три года его получаешь.Странно как то.Ачькуешь?Не бойся, отдать жизнь во имя России как сказал Путин или Кирилл, это хорошо