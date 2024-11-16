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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:19
Цитата:
Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт. Мы же друзья. С России
111:
Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт. Мы же друзья. С России
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:20
Цитата:
Хорошо: мужик - СКАЗАЛ; мужик- СДЕЛАЛ.
Чем мазать сопли и делать вид: - СЕГОДНЯ бросайте фуру и завтра в свою Россию-матушку; АК-47 - в зубы и прямиком на передовую, где КРОВЬ, где рваное МЯСО, где ВШИ - УБИВАТЬ украинцев.
Родина-мать зовёт!!!
СЛАБО ???
Тогда так: - срать хотела ваша Россия-матушка на вас, на пушечное мясо и вы тоже: - СРАТЬ хотели на неё.
Любить ВИРТУАЛЬНО и быть ВИРТУАЛЬНЫМ патриотом на расстоянии- вот это ваше .
Вам тут в Казахстане - НЕПЛОХО, даже ЗА...СЬ, и ни за какие коврижки вы не поедете и тем более воевать, за каких то ВИРТУАЛЬНЫХ русских братьев и за мифический русский мир.
Vit:
Пойду. За Россию матушку. За брата, за сестру
Пойду. За Россию матушку. За брата, за сестру
Хорошо: мужик - СКАЗАЛ; мужик- СДЕЛАЛ.
Чем мазать сопли и делать вид: - СЕГОДНЯ бросайте фуру и завтра в свою Россию-матушку; АК-47 - в зубы и прямиком на передовую, где КРОВЬ, где рваное МЯСО, где ВШИ - УБИВАТЬ украинцев.
Родина-мать зовёт!!!
СЛАБО ???
Тогда так: - срать хотела ваша Россия-матушка на вас, на пушечное мясо и вы тоже: - СРАТЬ хотели на неё.
Любить ВИРТУАЛЬНО и быть ВИРТУАЛЬНЫМ патриотом на расстоянии- вот это ваше .
Вам тут в Казахстане - НЕПЛОХО, даже ЗА...СЬ, и ни за какие коврижки вы не поедете и тем более воевать, за каких то ВИРТУАЛЬНЫХ русских братьев и за мифический русский мир.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:22
Цитата:
Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.
111:
Подписывай контракт с
Подписывай контракт с
Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:22
Цитата:
Зачем тебе медаль от казахов?
Ты уже будешь гражданином России, там тебе почет и уважение, Казахстан тебя уже не трогет..
Vit:
Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт
Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт
Зачем тебе медаль от казахов?
Ты уже будешь гражданином России, там тебе почет и уважение, Казахстан тебя уже не трогет..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:25
Цитата:
Не трепись, у меня второй племяш летчик сравнивает их русские города с землей.
Чисто русский город Волчанск знаешь и что с ним стало?
Вот это моего племяша работа, уничтожить как можно больше русских людей там.
Хотя он метис, но русских не любит, потому их уничтожает.
Будешь тоже украинских русскоязычных уничтожать, слава тебе и почет
Vit:
Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.
Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.
Не трепись, у меня второй племяш летчик сравнивает их русские города с землей.
Чисто русский город Волчанск знаешь и что с ним стало?
Вот это моего племяша работа, уничтожить как можно больше русских людей там.
Хотя он метис, но русских не любит, потому их уничтожает.
Будешь тоже украинских русскоязычных уничтожать, слава тебе и почет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:25
Цитата:
Я сорок пять раз вам всем говорил. Меня на понт незя брать. Я вам не третьяк. И в плен брать не буду
111:
Я сорок пять раз вам всем говорил. Меня на понт незя брать. Я вам не третьяк. И в плен брать не буду
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:29
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:31
Цитата:
Да убивай конечно , это вообще то военное преступление и за это могут спросить ВСУшники, но какая разница, раз ты преступник.
Ну даде фашисты так не делали
Vit:
И в плен брать не буду
И в плен брать не буду
Да убивай конечно , это вообще то военное преступление и за это могут спросить ВСУшники, но какая разница, раз ты преступник.
Ну даде фашисты так не делали
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:32
Цитата:
Нет- я коренной казах, из ЗКО.
Родителей после окончания саратовского ВУЗ-а, в конце 50-х годов, по распределению, направили в Западный Казахстан.
А, так деды и прадеды, наш род, - коренные из Западного Казахстана- во время голодомора 30-х годов, часть перебралась в Турцию, часть в Саратовскую и Самарскую область.
В Турции - тоже живут мои родственники. Я у них был несколько раз. Неплохо живут, богатые, бизнесмены, учителя, простые рабочие, есть и гос.служащие: - корни хорошо пустили там, в Казахстан категорически не хотят.
Эл-починно:
из понаехавших? На Родину не тянет
из понаехавших? На Родину не тянет
Нет- я коренной казах, из ЗКО.
Родителей после окончания саратовского ВУЗ-а, в конце 50-х годов, по распределению, направили в Западный Казахстан.
А, так деды и прадеды, наш род, - коренные из Западного Казахстана- во время голодомора 30-х годов, часть перебралась в Турцию, часть в Саратовскую и Самарскую область.
В Турции - тоже живут мои родственники. Я у них был несколько раз. Неплохо живут, богатые, бизнесмены, учителя, простые рабочие, есть и гос.служащие: - корни хорошо пустили там, в Казахстан категорически не хотят.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:35
А вот Бахмут, он же Артемовск, именно Вагнера уничтожили и все русское население, за что огромное спасибо этим бесстрашным зэкам и преступникам!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:35
Цитата:
Нужно отвечать за свои слова. Всу пусть отвечает за свои действия. А я за свою. Буду. Я запишусь на пчтнашку.
111:
Нужно отвечать за свои слова. Всу пусть отвечает за свои действия. А я за свою. Буду. Я запишусь на пчтнашку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:36
акрос, да ты подстрекатель
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:37
Цитата:
Ну так ответь, иди и подпиши контракт с Минобороны, будь мужиком!
Раз 45 раз говоришь об этом
Vit:
Нужно отвечать за свои слова
Нужно отвечать за свои слова
Ну так ответь, иди и подпиши контракт с Минобороны, будь мужиком!
Раз 45 раз говоришь об этом
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