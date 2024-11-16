Отправлено: - 18:25

Vit:

Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.

Цитата:Не трепись, у меня второй племяш летчик сравнивает их русские города с землей.Чисто русский город Волчанск знаешь и что с ним стало?Вот это моего племяша работа, уничтожить как можно больше русских людей там.Хотя он метис, но русских не любит, потому их уничтожает.Будешь тоже украинских русскоязычных уничтожать, слава тебе и почет