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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:19
#13831
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Цитата:
111:

Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт. Мы же друзья. С России
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:20
#13832
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Цитата:
Vit:
Пойду. За Россию матушку. За брата, за сестру


Хорошо: мужик - СКАЗАЛ; мужик- СДЕЛАЛ.

Чем мазать сопли и делать вид: - СЕГОДНЯ бросайте фуру и завтра в свою Россию-матушку; АК-47 - в зубы и прямиком на передовую, где КРОВЬ, где рваное МЯСО, где ВШИ - УБИВАТЬ украинцев.
Родина-мать зовёт!!!
СЛАБО ???
Тогда так: - срать хотела ваша Россия-матушка на вас, на пушечное мясо и вы тоже: - СРАТЬ хотели на неё.
Любить ВИРТУАЛЬНО и быть ВИРТУАЛЬНЫМ патриотом на расстоянии- вот это ваше .
Вам тут в Казахстане - НЕПЛОХО, даже ЗА...СЬ, и ни за какие коврижки вы не поедете и тем более воевать, за каких то ВИРТУАЛЬНЫХ русских братьев и за мифический русский мир.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:22
#13833
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Цитата:
111:
Подписывай контракт с

Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:22
#13834
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Цитата:
Vit:
Если пойду воевать почему Казахстан мне медаль не даёт

Зачем тебе медаль от казахов?
Ты уже будешь гражданином России, там тебе почет и уважение, Казахстан тебя уже не трогет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:25
#13835
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Цитата:
Vit:
Пойду отомщу за твоего племеша. Ты же за сал может я спасу пару человек.

Не трепись, у меня второй племяш летчик сравнивает их русские города с землей.
Чисто русский город Волчанск знаешь и что с ним стало?
Вот это моего племяша работа, уничтожить как можно больше русских людей там.
Хотя он метис, но русских не любит, потому их уничтожает.
Будешь тоже украинских русскоязычных уничтожать, слава тебе и почет
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:25
#13836
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Цитата:
111:

Я сорок пять раз вам всем говорил. Меня на понт незя брать. Я вам не третьяк. И в плен брать не буду
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:29
#13837
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Вот как мой племяш уничтожил русское население в Волчанске, прекрасно, не правда ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:31
#13838
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Цитата:
Vit:
И в плен брать не буду

Да убивай конечно , это вообще то военное преступление и за это могут спросить ВСУшники, но какая разница, раз ты преступник.
Ну даде фашисты так не делали
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:32
#13839
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Цитата:
Эл-починно:
из понаехавших? На Родину не тянет


Нет- я коренной казах, из ЗКО.
Родителей после окончания саратовского ВУЗ-а, в конце 50-х годов, по распределению, направили в Западный Казахстан.
А, так деды и прадеды, наш род, - коренные из Западного Казахстана- во время голодомора 30-х годов, часть перебралась в Турцию, часть в Саратовскую и Самарскую область.
В Турции - тоже живут мои родственники. Я у них был несколько раз. Неплохо живут, богатые, бизнесмены, учителя, простые рабочие, есть и гос.служащие: - корни хорошо пустили там, в Казахстан категорически не хотят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:35
#13840
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А вот Бахмут, он же Артемовск, именно Вагнера уничтожили и все русское население, за что огромное спасибо этим бесстрашным зэкам и преступникам!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:35
#13841
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Цитата:
111:

Нужно отвечать за свои слова. Всу пусть отвечает за свои действия. А я за свою. Буду. Я запишусь на пчтнашку.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:36
#13842
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акрос, да ты подстрекатель
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