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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:49
#13816
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Цитата:
111:

Я из принцыпа прожил в полмесяца . Забил на зарплату. Сидел разговаривал с украинцами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:50
#13817
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Цитата:
Vit:
Ты фигну не неси пожалуйста.

Ну ты же убежал от контракта, разве нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:52
#13818
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Цитата:
Vit:
Сидел разговаривал с украинцами.

И что решил, все таки их надо всех уничтожить или только тех, кто говорит на русском, как это делает Путин сейчас?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:54
#13819
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Цитата:
111:

Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:56
#13820
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Цитата:
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.

Так ты же сам говорил, да и везде там говорят, что за сутки ты можешь подписать контракт, тебе сделают его, там будешь воевать в штурмах с таджиками и узбеками, они же как то туда попали
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:59
#13821
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Цитата:
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие

Первая же попавшаяся статья


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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:01
#13822
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Цитата:
111:
они же как то туда попали

Я законопослушный гражданин. Таджики, узбеки. Мне интересны как люди. Которые ненавидят меня.) я читаю библию и знаю что такое понятие
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:03
#13823
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Цитата:
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот

Вот например не Ачькун


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:06
#13824
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Цитата:
Vit:
Я законопослушный гражданин.

Так ты в России получишь гражданство и придёшь Героем, ну хоть и без ноги или без ног, зачем тебе Казахстан?
Будешь везде ходить, господи, будут тебя перемещать и показывать всем по телевизеру допустим.
Это же счастье, потерять за Россию ноги и руки..
Главное что пошел убивать чужих детей в их страну, а это уже почет и уважение на болотах
Так что давай не отмазывайся, руки ноги пока есть, иди помогай нашим братьям русским, буду молиться за тебя

[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:08]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:06
#13825
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Цитата:
111:

И че. Меня хочешь что б пошёл воевать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:09
#13826
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Цитата:
Vit:
Меня хочешь что б пошёл воевать.

Хочу чтоб ты был Героем и хочу чтоб твое желание умереть или покалечиться в штурмах за Россию исполнилось.
Ты же сам этого хочешь?
Россия ведь щедрая душа, сам постоянно говоришь, портрет поставит гле нибудь в школе твой и это прекрасно!

[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:11
#13827
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А твои дети через год другой тоже повторят твой подвиг и возможно как мой племяш погибнут там под Луганском, правда мой еще и гнил там полгода в 19 лет, что похоронили никто не знает.
Как же это прекрасно, хоронить своих детей за веру в Путина
Ты же именно этого сам по своей воле хочешь, ты же не обкуренный и не бухой сейчас?

[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:12]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15590
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:15
#13828
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Цитата:
111:

Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговаривал на васап. Мне надо понять за кого воевать. Сыну что я скажу. Отцу что я скажу.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:16
#13829
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111:Цитата:
Хочу чтоб ты был Героем и хочу чтоб твое желание умереть или покалечиться в штурмах за Россию исполнилось. Источник:

ты че гонишь, тулепов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:19
#13830
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Цитата:
Vit:
Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговарива

Это которые бросили своего командира, забыли как его власть убила?
Ты веришь предателям своего командира?
Подписывай контракт с Минобороны, можно от краснодарского края, там по моему 3 лимона разово выплачивают, может путаю, потом по 200 тысяч будешь получать
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