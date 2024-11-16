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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:49
Цитата:
Я из принцыпа прожил в полмесяца . Забил на зарплату. Сидел разговаривал с украинцами.
111:
Я из принцыпа прожил в полмесяца . Забил на зарплату. Сидел разговаривал с украинцами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:50
Цитата:
Ну ты же убежал от контракта, разве нет?
Vit:
Ты фигну не неси пожалуйста.
Ты фигну не неси пожалуйста.
Ну ты же убежал от контракта, разве нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:52
Цитата:
И что решил, все таки их надо всех уничтожить или только тех, кто говорит на русском, как это делает Путин сейчас?
Vit:
Сидел разговаривал с украинцами.
Сидел разговаривал с украинцами.
И что решил, все таки их надо всех уничтожить или только тех, кто говорит на русском, как это делает Путин сейчас?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:54
Цитата:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.
111:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:56
Цитата:
Так ты же сам говорил, да и везде там говорят, что за сутки ты можешь подписать контракт, тебе сделают его, там будешь воевать в штурмах с таджиками и узбеками, они же как то туда попали
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие мы друзья.
Так ты же сам говорил, да и везде там говорят, что за сутки ты можешь подписать контракт, тебе сделают его, там будешь воевать в штурмах с таджиками и узбеками, они же как то туда попали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 17:59
Цитата:
Первая же попавшаяся статья
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот такие
Первая же попавшаяся статья
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:01
Цитата:
Я законопослушный гражданин. Таджики, узбеки. Мне интересны как люди. Которые ненавидят меня.) я читаю библию и знаю что такое понятие
111:
они же как то туда попали
они же как то туда попали
Я законопослушный гражданин. Таджики, узбеки. Мне интересны как люди. Которые ненавидят меня.) я читаю библию и знаю что такое понятие
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:03
Цитата:
Вот например не Ачькун
Vit:
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот
Запрещено заключать контракт если ты гражданин Казахстана. Вот
Вот например не Ачькун
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:06
Цитата:
Так ты в России получишь гражданство и придёшь Героем, ну хоть и без ноги или без ног, зачем тебе Казахстан?
Будешь везде ходить, господи, будут тебя перемещать и показывать всем по телевизеру допустим.
Это же счастье, потерять за Россию ноги и руки..
Главное что пошел убивать чужих детей в их страну, а это уже почет и уважение на болотах
Так что давай не отмазывайся, руки ноги пока есть, иди помогай нашим братьям русским, буду молиться за тебя
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:08]
Vit:
Я законопослушный гражданин.
Я законопослушный гражданин.
Так ты в России получишь гражданство и придёшь Героем, ну хоть и без ноги или без ног, зачем тебе Казахстан?
Будешь везде ходить, господи, будут тебя перемещать и показывать всем по телевизеру допустим.
Это же счастье, потерять за Россию ноги и руки..
Главное что пошел убивать чужих детей в их страну, а это уже почет и уважение на болотах
Так что давай не отмазывайся, руки ноги пока есть, иди помогай нашим братьям русским, буду молиться за тебя
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:08]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:06
Цитата:
И че. Меня хочешь что б пошёл воевать.
111:
И че. Меня хочешь что б пошёл воевать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:09
Цитата:
Хочу чтоб ты был Героем и хочу чтоб твое желание умереть или покалечиться в штурмах за Россию исполнилось.
Ты же сам этого хочешь?
Россия ведь щедрая душа, сам постоянно говоришь, портрет поставит гле нибудь в школе твой и это прекрасно!
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:10]
Vit:
Меня хочешь что б пошёл воевать.
Меня хочешь что б пошёл воевать.
Хочу чтоб ты был Героем и хочу чтоб твое желание умереть или покалечиться в штурмах за Россию исполнилось.
Ты же сам этого хочешь?
Россия ведь щедрая душа, сам постоянно говоришь, портрет поставит гле нибудь в школе твой и это прекрасно!
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:11
А твои дети через год другой тоже повторят твой подвиг и возможно как мой племяш погибнут там под Луганском, правда мой еще и гнил там полгода в 19 лет, что похоронили никто не знает.
Как же это прекрасно, хоронить своих детей за веру в Путина
Ты же именно этого сам по своей воле хочешь, ты же не обкуренный и не бухой сейчас?
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:12]
Как же это прекрасно, хоронить своих детей за веру в Путина
Ты же именно этого сам по своей воле хочешь, ты же не обкуренный и не бухой сейчас?
[Исправлено: 111, 16.11.2024 - 19:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:15
Цитата:
Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговаривал на васап. Мне надо понять за кого воевать. Сыну что я скажу. Отцу что я скажу.
111:
Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговаривал на васап. Мне надо понять за кого воевать. Сыну что я скажу. Отцу что я скажу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1537
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:16
111:Цитата:
ты че гонишь, тулепов?
Хочу чтоб ты был Героем и хочу чтоб твое желание умереть или покалечиться в штурмах за Россию исполнилось. Источник:
ты че гонишь, тулепов?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 18:19
Цитата:
Это которые бросили своего командира, забыли как его власть убила?
Ты веришь предателям своего командира?
Подписывай контракт с Минобороны, можно от краснодарского края, там по моему 3 лимона разово выплачивают, может путаю, потом по 200 тысяч будешь получать
Vit:
Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговарива
Есть подвязки. С инструктором Вагнера разговарива
Это которые бросили своего командира, забыли как его власть убила?
Ты веришь предателям своего командира?
Подписывай контракт с Минобороны, можно от краснодарского края, там по моему 3 лимона разово выплачивают, может путаю, потом по 200 тысяч будешь получать
-
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