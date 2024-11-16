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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50513
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
#1
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Державинск, затобыловка,Дзержинского,Урицкого,уральская
Не самые однозначные названия которые стоило бы отстаивать.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
944
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 15:50
#2
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Так это два разных языка. На русском Уральск, на казахском Орал. Также Семипалатинск, и Семей. И так далее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6782
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 16:11
#3
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Правильно: - ПЕРЕИМЕНОВАТЬ волевым способом от имени акима и никаких гвоздей- развели тут дерьмократию.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1537
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 18:00
#4
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раз пошел такой движ, значит боятся, что север отойдет таки.
сыкуньё

понапридумывали исконные

[Исправлено: electro, 16.11.2024 - 18:05]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42222
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 18:16
#5
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Но Затоболовку переименовать в Затобыловку, это вообще отпад.
Смысл?
Разве что Добринцову там приятнее как то стало жить..
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