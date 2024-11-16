Абайку не слушайте иначе поумнеете и Виту чушь нести не для кого будет) Цитата:
saba: Абайку я не слушаю, только читаю
Уже хорошо)Цитата:
maxsaf: Нападение НАТО на Россию скорее всего закончилось бы уничтожением всего человечества.
Киев за три дня Проходили уже Цитата:
maxsaf: Сам же вроде понимаешь, что не ради куска земли, но продолжаешь нести чушь.
Так Россия обкакалась занимать Украину ради газовых контрактов Всё поезд проехал Теперь зачем воюют? Видно же что всё смысла нет Украину не займут никогда пока мужское население России не кончится Сейчас воюют получается за кусок степи под Донецком И кому он усрался кроме путина? которому теперь лицо свое сохранить хочется типа он герой победютель
После отхода из под Киева Российские мужики гибнут ТОЛЬКО РАДИ ТОГО ЧТОБЫ ПУТИН СОХРАНИЛ ВИД КРУТОГО ПАЦАНА Всё Иных причин нет
Вот Виталя и Максимка не бегая по миру а живя в своей любимой России
Отправили бы своих сыновей на фронт? В мясной штурм? Причем не за деньги,ни за родину а просто потомучто престарелому деду обидно что в мире его все за пустое место считают и ему хочется доказать что он чего то добился? Отправили бы? А через неделю вам пришло бы письмо ваш сыночка пропал без вести при штурме села верхняя мошонка Вы надеюсь радовались бы тут до усрачки как радуетесь тут любому продвижению на 3 метра российской армии
Советую всем зетникам глянуть интервью Человек не выступает за поражение России или за убийство российских солдат Он выступает за прекращение войны и прекращение бойни Интересно то что он стал не угоден как поуеховшим либералам так и местным сторонникам войны до победного
Понравилась его фраза "если ты не на фронте и не подвергаешь свою жизнь риску, ты не имеешь никакого морального права призывать продолжать войну"
Неделю назад стою и жду груз с Украины. Конечно я не смог удержаться и спрость как дел. Мужик около 55 лет я думаю. Он мне начал говорить что Россия проигрывает. 700 тыщ погибших. Спрашиваю как там ТЦК. Он мне да я всех посылаю. Спрашиваю а как так. А оказывается сын майор под Харьковом воюет. Я не стал спорить. Понял что кастрюлю не снять с его башке
У вас есть брат, сестра в донбасе?. Вобщем она жалуется и тебе говорит меня обижают. Ты, я зная твой характер дипломата Едешь и договариваешься. Садишься за стол с нариком который свое слово не держит. Ну фиг с ним. Пожали руки и разошлись. Опять тебе сестра звонит и говорит, слушай как вы с этим уродом договаривались? Он опять. И тут у тебя диплом заканчивается и понимаешь что с нариком договариватся без смыслино.
Vit: Мне стало бы стыдно если сын скажет мне папа спрячь меня.
Вит зачем это:- перед зеркалом что ли, перед кем комедию ломаете?? Да ни в жизнь НЕ ОТПУСТИТЕ вы сына НИКОГДА на БЕСТОЛКОВУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ войну. Во имя ЧЕГО и ради КОГО ? Ради какого мифического и никому НЕ НУЖНОГО вонючего РУССКОГО мира ?? Не несите БРЕД- вы НИКОГДА не отпустите сына.
Наши ЖИВОТНЫЕ интересы сильнее любого КАЗАХСКОГО или РУССКОГО мира.
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