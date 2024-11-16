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≡ Перизат Кайрат арестовали на два месяца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50513
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:35
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Суд удовлетворил ходатайство органов следствия. Активистку волонтёрского движения Перизат Кайрат, подозреваемую в хищении по двум эпизодам 1,7 млрд тенге, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба следственного суда Астаны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3628
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:35
#1
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Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.

[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2024 - 13:34]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:50
#2
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Глупая какая-то воровка
Сразу видно женщина
Вместо того чтобы вложить бабки через третьих лиц в акции каких нибудь производств желательно с гос участием чтобы замазать чиновников и их родню (для последующего прикрытия от них самих)
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))


К слову она же там не одна завязана
Тех через кого она по 8% отмывала бабки почему не называют? Кто эти люди? Там целая сеть присесть должна
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1688
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 12:41
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.


....на счет терроистов не согласен...всеми способами народ борется как может....она помогала не террористам а детям,старикам так сказать гражданским....если терраристам помогала америсы её сразу выкупят ну и нашим органам сообщат...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1688
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 12:49
#4
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Цитата:
abaika95:
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))

.....я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....

...мне б на ламинад наскребсти да лаги поменять чтоб ремонт сделать,да щебня завести пару камазов ямы возле дома засыпать,насос купить с погреба воду откачивать,просил тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1688
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 13:21
#5
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Важное событие для волонтерского движения региона состоялось благодаря поддержке отдела внутренней политики акимата города Костаная: Костанайский клуб волонтеров подписал меморандум о сотрудничестве с Молодежным ресурсным центром Костанайской области и волонтерским клубом "Энканто". Этот меморандум символизирует начало долгосрочного сотрудничества, направленного на улучшение социальных условий и активное участие в решении насущных проблем региона.

...господа делаем взносы в клуб...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16988
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 14:03
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....

Никуда
Отсвечивают при такой халяве глупцы
Цитата:
родом из Шанхая2022:
тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....

А гараж тебе не построить?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6778
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 15:46
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а детям,старикам так сказать гражданским...


Она в бронике стоит и надпись на ящиках ....ГАЗА...,- спрашивается : - зачем детям, старикам БРОНЕЖИЛЕТЫ ?

Цитата://15 ноября активистку уволили с должности президента федерации пара настольного тенниса//

Не поторопились ли паралимпийцы, или ...лучше перебдеть чем недобдеть ( БДЕТЬ - надо было раньше)...или ВСЕ и ВСЯ знали о её махинациях и поэтому так решили до суда: - ведь согласно УК и ГК и презумпции невиновности- человек НЕВИНОВЕН до вынесения обвинительного приговора и вступления приговора в законную силу.
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