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Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50513
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:35
Суд удовлетворил ходатайство органов следствия. Активистку волонтёрского движения Перизат Кайрат, подозреваемую в хищении по двум эпизодам 1,7 млрд тенге, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба следственного суда Астаны.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3628
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:35
Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.
[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2024 - 13:34]
[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2024 - 13:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16988
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 11:50
Глупая какая-то воровка
Сразу видно женщина
Вместо того чтобы вложить бабки через третьих лиц в акции каких нибудь производств желательно с гос участием чтобы замазать чиновников и их родню (для последующего прикрытия от них самих)
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))
К слову она же там не одна завязана
Тех через кого она по 8% отмывала бабки почему не называют? Кто эти люди? Там целая сеть присесть должна
Сразу видно женщина
Вместо того чтобы вложить бабки через третьих лиц в акции каких нибудь производств желательно с гос участием чтобы замазать чиновников и их родню (для последующего прикрытия от них самих)
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))
К слову она же там не одна завязана
Тех через кого она по 8% отмывала бабки почему не называют? Кто эти люди? Там целая сеть присесть должна
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 12:41
Цитата:
....на счет терроистов не согласен...всеми способами народ борется как может....она помогала не террористам а детям,старикам так сказать гражданским....если терраристам помогала америсы её сразу выкупят ну и нашим органам сообщат...
юля елиссева:
Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.
Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.
....на счет терроистов не согласен...всеми способами народ борется как может....она помогала не террористам а детям,старикам так сказать гражданским....если терраристам помогала америсы её сразу выкупят ну и нашим органам сообщат...
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 12:49
Цитата:
.....я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....
...мне б на ламинад наскребсти да лаги поменять чтоб ремонт сделать,да щебня завести пару камазов ямы возле дома засыпать,насос купить с погреба воду откачивать,просил тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....
abaika95:
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))
Побежала сразу шмоток и машин накупила за которые не смогла бы никак отчитаться))
.....я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....
...мне б на ламинад наскребсти да лаги поменять чтоб ремонт сделать,да щебня завести пару камазов ямы возле дома засыпать,насос купить с погреба воду откачивать,просил тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 13:21
Важное событие для волонтерского движения региона состоялось благодаря поддержке отдела внутренней политики акимата города Костаная: Костанайский клуб волонтеров подписал меморандум о сотрудничестве с Молодежным ресурсным центром Костанайской области и волонтерским клубом "Энканто". Этот меморандум символизирует начало долгосрочного сотрудничества, направленного на улучшение социальных условий и активное участие в решении насущных проблем региона.
...господа делаем взносы в клуб...
...господа делаем взносы в клуб...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16988
Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 14:03
Цитата:
Никуда
Отсвечивают при такой халяве глупцы
Цитата:
А гараж тебе не построить?
родом из Шанхая2022:
..я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....
..я б на тебя посмотрел куда ты побежал от такой халявы....
Никуда
Отсвечивают при такой халяве глупцы
Цитата:
родом из Шанхая2022:
тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....
тебя Абайка прийди помоги пожилому человеку воду откачать,ты промолчал....улица Сарбайская ПЧСТР....
А гараж тебе не построить?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6778
Re: Перизат Кайрат арестовали на два месяца
Отправлено: 16.11.24 - 15:46
Цитата:
Она в бронике стоит и надпись на ящиках ....ГАЗА...,- спрашивается : - зачем детям, старикам БРОНЕЖИЛЕТЫ ?
Цитата://15 ноября активистку уволили с должности президента федерации пара настольного тенниса//
Не поторопились ли паралимпийцы, или ...лучше перебдеть чем недобдеть ( БДЕТЬ - надо было раньше)...или ВСЕ и ВСЯ знали о её махинациях и поэтому так решили до суда: - ведь согласно УК и ГК и презумпции невиновности- человек НЕВИНОВЕН до вынесения обвинительного приговора и вступления приговора в законную силу.
родом из Шанхая2022:
а детям,старикам так сказать гражданским...
а детям,старикам так сказать гражданским...
Она в бронике стоит и надпись на ящиках ....ГАЗА...,- спрашивается : - зачем детям, старикам БРОНЕЖИЛЕТЫ ?
Цитата://15 ноября активистку уволили с должности президента федерации пара настольного тенниса//
Не поторопились ли паралимпийцы, или ...лучше перебдеть чем недобдеть ( БДЕТЬ - надо было раньше)...или ВСЕ и ВСЯ знали о её махинациях и поэтому так решили до суда: - ведь согласно УК и ГК и презумпции невиновности- человек НЕВИНОВЕН до вынесения обвинительного приговора и вступления приговора в законную силу.
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