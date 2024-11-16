Отправлено: - 12:41

юля елиссева:

Она еще и террористам из Газы помогала.. да ещё и от имени народа Казахстана. Я, как представитель народа Казахстана, против помощи.

Цитата:....на счет терроистов не согласен...всеми способами народ борется как может....она помогала не террористам а детям,старикам так сказать гражданским....если терраристам помогала америсы её сразу выкупят ну и нашим органам сообщат...