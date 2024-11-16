Отправлено: - 15:08

Vit:

Всё дорогу назад молчал.

Цитата:Один в один у меня тоже так было: - раньше , лет 10 назад, в Рудном центр объезжали: там стоял знак "Проезд запрещён", и вот рано утром часов в 5-6 утра обьезжая центр ЖЕВАЛ жвачку и стоял патруль- внимательно смотрели на меня, правда не остановили, но затем догнали меня и проверив документы предложили проехать на проверку алкоголя, на мой вопрос в связи с чем: - прямо и сказали: "... что вы жуёте жвачку, что бы перебить запах вчерашнего алкоголя..".Я попросил составить на месте протокол и зафиксировать время остановки и время экспертизы и так как я условно под "алкоголем" авто оставлю тут по их ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и потом в случае отрицательного результата, я подам через адвоката на них жалобу( именно надо писать не заявление, а ЖАЛОБУ) в ПРОКУРАТУРУ на "ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ сотрудников жол.полиции ПРОВОЦИРУЮЩИЕ НА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, то есть -на дачу ВЗЯТКИ...".Они отошли и минут пять звонили кому то, совещались - потом подошли, вернули документы и извинились.