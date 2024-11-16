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Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50513
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Отправлено: 16.11.24 - 08:20
Руководитель отдела архитектуры Сарыкольского района Дмитрий ХОЛОДИЛО вёл машину в нетрезвом состоянии, за что отсидел 15 суток. Дисциплинарное дело рассматривает совет по этике Агентства РК по делам госслужбы в Костанайской области 15 ноября.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7214
Re: Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения...
Отправлено: 16.11.24 - 08:20
Могли бы сарыкольского архитектора не так строго наказывать,тем более человек кается и сожалеет.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6778
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Отправлено: 16.11.24 - 10:59
Цитата:
У них руки и мочи не хватает до руководства, вот и выполняют ПЛАН всякой "мелочёвкой" - а, то если и этого не будет, то их спросят- что мол ничего не делаете.
Цитата://сотрудники управления сельского хозяйства области работают сверх нормы.//
Я х...ю - ПЕРЕРАБОТАЛИСЬ.
Бездельник - бездельников ЗАЩИЩАЕТ.
Каждую ЭЛЕКТРОННУЮ заявку ( которую автоматизированная электронная система ГОСАГРО рассотрела и уже приняла) они ПОЧЕМУ то должны рассмотреть и УТВЕРДИТЬ в РУЧНОМ режиме, максимум за - ПЯТНАДЦАТЬ дней, больше уже нарушение регламента, тут уже антикор должен им предьявить уведомление о нарушении процедуры и НАКАЗАТЬ их, но они УМУДРЯЮТСЯ с перекурами и болтовней и перерывами на кофе-брейк, рассматривать АСЫКПАЙ и НЕТОРОПЯСЬ, её аж целых ПОЛГОДА и при этом у них с 9 до 6 рабочий день и два выходных в неделю.
Эту электронную систему ГОСАГРО разработали и утвердили что бы она принимала заявки без участия человека, что бы не было КОРРУПЦИОННЫХ рисков.
[Исправлено: ACROS, 16.11.2024 - 12:03]
сайлау курманов:
сотрудники управления сельского хозяйства области работают сверх нормы.
сотрудники управления сельского хозяйства области работают сверх нормы.
У них руки и мочи не хватает до руководства, вот и выполняют ПЛАН всякой "мелочёвкой" - а, то если и этого не будет, то их спросят- что мол ничего не делаете.
Цитата://сотрудники управления сельского хозяйства области работают сверх нормы.//
Я х...ю - ПЕРЕРАБОТАЛИСЬ.
Бездельник - бездельников ЗАЩИЩАЕТ.
Каждую ЭЛЕКТРОННУЮ заявку ( которую автоматизированная электронная система ГОСАГРО рассотрела и уже приняла) они ПОЧЕМУ то должны рассмотреть и УТВЕРДИТЬ в РУЧНОМ режиме, максимум за - ПЯТНАДЦАТЬ дней, больше уже нарушение регламента, тут уже антикор должен им предьявить уведомление о нарушении процедуры и НАКАЗАТЬ их, но они УМУДРЯЮТСЯ с перекурами и болтовней и перерывами на кофе-брейк, рассматривать АСЫКПАЙ и НЕТОРОПЯСЬ, её аж целых ПОЛГОДА и при этом у них с 9 до 6 рабочий день и два выходных в неделю.
Эту электронную систему ГОСАГРО разработали и утвердили что бы она принимала заявки без участия человека, что бы не было КОРРУПЦИОННЫХ рисков.
[Исправлено: ACROS, 16.11.2024 - 12:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15579
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Отправлено: 16.11.24 - 11:19
Из личного. Карабалык пост рубеж. За наверно 10 и ли сколько лет остановили первый раз. Во рту у меня конфетка. Кто то сигарету держит, я так как не курю и очень люблю мармеладки. Он мне поройдемте.садит меня в машину и спрашивает зачем вы конфетку жуюте. Я и с каких пор я должен вам отчитываться?. Поехали в больницу проверим. Поехали и на пол дороге мне мозги ебет. А точно вы не пили. А точно, а точно. Я ему да ты уже меня задолбал, смотри вон за дорогой. Щас проверим в больнице и за одно познакомлюсь с врачем вашим если он мне тоже будет мозги выносить. Возможно проверим лже врача. Короче он растроился и развернулся. Всё дорогу назад молчал.
[Исправлено: Vit, 16.11.2024 - 11:21]
[Исправлено: Vit, 16.11.2024 - 11:21]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6778
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Отправлено: 16.11.24 - 15:08
Цитата:
Один в один у меня тоже так было: - раньше , лет 10 назад, в Рудном центр объезжали: там стоял знак "Проезд запрещён", и вот рано утром часов в 5-6 утра обьезжая центр ЖЕВАЛ жвачку и стоял патруль- внимательно смотрели на меня, правда не остановили, но затем догнали меня и проверив документы предложили проехать на проверку алкоголя, на мой вопрос в связи с чем: - прямо и сказали: "... что вы жуёте жвачку, что бы перебить запах вчерашнего алкоголя..".
Я попросил составить на месте протокол и зафиксировать время остановки и время экспертизы и так как я условно под "алкоголем" авто оставлю тут по их ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и потом в случае отрицательного результата, я подам через адвоката на них жалобу( именно надо писать не заявление, а ЖАЛОБУ) в ПРОКУРАТУРУ на "ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ сотрудников жол.полиции ПРОВОЦИРУЮЩИЕ НА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, то есть -на дачу ВЗЯТКИ...".
Они отошли и минут пять звонили кому то, совещались - потом подошли, вернули документы и извинились.
Vit:
Всё дорогу назад молчал.
Всё дорогу назад молчал.
Один в один у меня тоже так было: - раньше , лет 10 назад, в Рудном центр объезжали: там стоял знак "Проезд запрещён", и вот рано утром часов в 5-6 утра обьезжая центр ЖЕВАЛ жвачку и стоял патруль- внимательно смотрели на меня, правда не остановили, но затем догнали меня и проверив документы предложили проехать на проверку алкоголя, на мой вопрос в связи с чем: - прямо и сказали: "... что вы жуёте жвачку, что бы перебить запах вчерашнего алкоголя..".
Я попросил составить на месте протокол и зафиксировать время остановки и время экспертизы и так как я условно под "алкоголем" авто оставлю тут по их ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, и потом в случае отрицательного результата, я подам через адвоката на них жалобу( именно надо писать не заявление, а ЖАЛОБУ) в ПРОКУРАТУРУ на "ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ сотрудников жол.полиции ПРОВОЦИРУЮЩИЕ НА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, то есть -на дачу ВЗЯТКИ...".
Они отошли и минут пять звонили кому то, совещались - потом подошли, вернули документы и извинились.
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