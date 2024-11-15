Отправлено: - 15:54

В общем-то всем уже известно, что прослойка тех, кто отказывается от вакцинации, растет не только у нас, но и во всем мире. Как и заболеваемость корью.

Цитата:Да и пёс с ними. Нафиг они не сплющились