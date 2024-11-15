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≡ Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50512
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 15.11.24 - 15:54
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Главный санитарный врач города в числе причин называл завозные случаи инфекции, а также наличие неиммунизированной прослойки населения, то есть невакцинированных людей. Однако в числе заболевших корью взрослых 96 человек оказались ранее привитыми.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
973
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 15.11.24 - 15:54
#1
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Цитата:
В общем-то всем уже известно, что прослойка тех, кто отказывается от вакцинации, растет не только у нас, но и во всем мире. Как и заболеваемость корью.

Да и пёс с ними. Нафиг они не сплющились
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15577
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 08:55
#2
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Стабильно один раз в год кашляю. Летом не зимой. Ковидом тяжело переболел, лежал в больнице. Не курю. Причём Я не из тех кто бросил. Я с детства не курю. В молодости спортом занимался. Почему ко мне летом кашель приходит, непонятно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15577
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 09:17
#3
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Цитата:
К тому же субъективно симптомы крайне неприятные - мучительный сухой кашель, лихорадка, подъемы температуры, которые могут сопровождаться бредом, высыпания по всему телу,
захватывающие

Вот как тут описано, все так и было весной. Купил в аптеке кучу лекарств, денег не жалел, всё самое дорогое. Не помогло. Потом вспомнил как лечили ковид. Антибиотики. В аптеках не продают сегодня без рецепта. Но я всё умею когда сильно захочу. Купил недельную дозу. И через уже 3 дня отпустило. Помогло.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15577
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 09:58
#4
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Самолечение запрещено мин здравом. Выше комент только для личного использования)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3462
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 11:23
#5
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Цитата:
Vit:
Стабильно один раз в год кашляю.


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3654
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 11:51
#6
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Вот так из за тупости плебса, заболевание, которое было почти уничтожено, снова набирает обороты. А то прививку поставить, никак нельзя же. Чипируют - да?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3628
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 11:58
#7
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пора уже антиваксерствто признать уголовным преступлением и сажать антиваксеров в тюрьму.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3628
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 12:00
#8
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Цитата:
Vit:
Купил недельную дозу. И через уже 3 дня отпустило. Помогло.

взращиваешь в своём организме супербактерии устойчивые к антибиотикам, занимаясь таким самолечением. А если будет что-то реально серьезное, потом будешь недоумевать, почему антибиотики не помогают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15577
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 12:04
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Полата нас 4 чела. Все кашляют. Первый день спим и друг на друга не смотрим и не общаемся. Потом потихоньку начали здороваться) потом вместе кушать. Потом в карты играть. Хотя я ваще не игрок картежный. Вобщем подружились. Нас выписали. Звонят мне Вит приезжай в бар сядим посидим в ресторане. Я приехал. С дружились. Все как на форуме разные.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15577
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 12:08
#10
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Цитата:
юля елиссева:

Да я, в курсе. Знаю что организм антибиотиками нельзя травить. Поэтому я сделал поправку. Что нельзя заниматся самолечением. Просто я был в командировке и мне нужно было срочно вылечиться. Кашлял, темп и не че не помагало. Антибиотик помог. Хотя он же вроде уничтожает и правильные бактерии.
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