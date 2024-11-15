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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:22
#13786
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Сейчас у нас всё переменилось, а вРоссии так и осталось. Даже китайцы их ближайшие союзники в быту всё равно у них "косоглазые". Даже помню Воля на передаче Камеди клаб, когда Иманбек взял Грэмми спросил:" Ну и как в Казахстане отреагировали на премию? Стали глаза у всех шире? Манера общения свысока всё таки присуща многим россиянам, особенно тем у кого нет высшего образования. Для них мы "узкоглазые", "черно...опые", я даже не обижаюсь, это на уровне подкорки сидит. Недавно прочитал одного кыргыза в Сахалине взяли под стражу, за то, что за сына вступился. Обидчика привёл к директору школы, тот оказался сыном участника СВО, ну и понеслось. Сам Бастрыкин дело под контроль взял, а односельчане во главе с депутатом районным вступились за него. Хотя его всё равно арестовали. Я к чему это. Видишь Виталий и мигранты разные и простые люди из села Светлый оказались справедливыми и добрыми людьми. Ко всем нельзя с одной меркой подходить. И такие шаблоны типа "Россия-щедрая душа"мне кажется тоже неправильными.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:23
#13787
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А так каждую ночь из России беженцы целыми таборами едут. И узбеки и таджики и кыргызы. Выгоняют или сами боятся. По их внешнему виду никак не скажешь , что сильно разжирели на российских харчах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15572
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:33
#13788
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Цитата:
saba:
Саба дос переходи на нашу сторону. У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем.За нами будущее. Абайку не слушайте.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 19:29
#13789
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Цитата:
Vit:

Виталий где же мир,когда война? А Абайку я не слушаю, только читаю и не во всём с ним согласен! Не люблю войну, даже ненавижу, я же говорю мама моя всё время повторяла, лишь бы войны не было! А она войну пережила,хоть и в тылу! А мы всё время смеялись, какая война? А она вот уже рядом. Ребят с бывшей работы рассказывают. уже возили в такси, безруких, безногих ветеранов СВО. Восторгов нет,знаешь ли! И рассказов про то, что":Наше дело правое-мы победим!" тоже. "Призвали , деваться некуда, пошли, слава Богу живой вернулся!" Вот и всё, что рассказали.Против тоже ничего не говорили, но и за ,тоже не высказывались. так что, такой он мир у нас!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:16
#13790
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Цитата:
saba:
Только не говорите об этом Скептику! А то Вы разобьёте его искренние убеждения в этом!

В том что в ядерной войне не будет победителей? Так это вроде и так все знают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:18
#13791
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Цитата:
abaika95:
Типа НАТО всех бы убило за пару дней? Странно А Россия рассказывает что второй год с НАТОй воюет на равных)

Нет, не типа. Нападение НАТО на Россию скорее всего закончилось бы уничтожением всего человечества.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24858
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:20
#13792
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Цитата:
abaika95:
Ради чего? Ради куска территории степной? В России земли мало? Да она на 80% не занята человеком Голая пустыня безжизненная эта Россия а им ещё захотелось Бред

Сам же вроде понимаешь, что не ради куска земли, но продолжаешь нести чушь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 03:08
#13793
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Цитата:
maxsaf:
что не ради куска земли

Ну ,конечно всё ради высоких целей денацификации и демилитаризации, но при этом не забыли быстренько впихнуть захваченные территории Украины в Конституцию России! И ещё главнейшее условие для переговоров ,что выдвигает Москва? Не в курсе? Как раз таки отчуждение, некоторых ещё даже не захваченных территорий Украины, кроме того куска земли , который по Вашему мнению не играет существенной роли в войне. России нужен был Крым! Она его получила. А так как Крым оказался без инфраструктуры пришлось ещё захватывать Запорожскую и Херсонскую области. А ЛДНР послужили отличным поводом для развязывания агрессии!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 03:12
#13794
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Россия сейчас совершенно не выглядит бессеребренником борющимся за высокие идеалы.Обычный захватчик,пытающийся построить свою новую империю на руинах старой!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 09:37
#13795
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Всем доброго утра, желаю мира, добра, хороших выходных и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Саба дос переходи на нашу сторону. У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее. Абайку не слушайте.


Вот, Виталий ты точно простой как я, в части касающейся величия и светлого будущего, в чём не прав Абайка? Есть или намечаются, какие то прорывы, толчки, рывки и.т.д. как говорят в телике?

При советах проживали, тогда действительно было ощущение величия и гордости за страну. Граждане понимали, что их страна одна из мировых сверхдержав, конкурирующая с США за влияние на весь мир. Один из главных символов могущества был запуск первого спутника Земли в 1957 году и, конечно же, полет Юрия Гагарина в 1961 году. Эти достижения в космосе стали показателем технологической и научной мощи страны, доказательством того, что СССР может соперничать с проклятыми США и Западом на высшем уровне. Для миллионов граждан, тогда эти события стали символами гордости и уверенности в будущем.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 09:50
#13796
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Цитата:
Vit:
У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее...


Саба, выше правильно отметил, о каком мире ты говоришь?

В период советов и в современной России, ранее отмечали, что все беды воспринимаются через призму внешнего врага, плохие США и Запад, которые не дают развиваться. Получается сложилась традиция, согласно которой ответственность за бедность и кризисы часто перекладываются на внешние силы. О светлом будущем, сказочникам можно только мечтать. Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д. :lol: :lol: :lol: .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15572
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 10:03
#13797
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Цитата:
Kairat stayer:
Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д.

Там есть чему у них поучится. Но я точно скажу что там не хватает чистого воздуха. Мне есть с чем сравнить страны. И когда я заезжаю в Казахстан то как то на душе происходит спокойствие. Воздух свободы. Полиция своя родная. Погранцы свои родные и можно пошутить с ними. И за это тебя не посадят. Пускай не обижаются другие мусульманы но казахи имеют хорошее чувство юмора. Шутить они умеют
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 10:04
#13798
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Цитата:
Vit:
У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее... А


Цитата:
Kairat stayer:
О светлом будущем, сказочникам можно только мечтать. Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д. .


Про сказочников мечтающих о светлом будущем, неоднократно ранее отмечал, обсуждали со сказочниками на форуме, процитирую самого себя ещё раз, пожалуйста (2020 - 2022 годы):

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.

Подробнее здесь:
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