Сейчас у нас всё переменилось, а вРоссии так и осталось. Даже китайцы их ближайшие союзники в быту всё равно у них "косоглазые". Даже помню Воля на передаче Камеди клаб, когда Иманбек взял Грэмми спросил:" Ну и как в Казахстане отреагировали на премию? Стали глаза у всех шире? Манера общения свысока всё таки присуща многим россиянам, особенно тем у кого нет высшего образования. Для них мы "узкоглазые", "черно...опые", я даже не обижаюсь, это на уровне подкорки сидит. Недавно прочитал одного кыргыза в Сахалине взяли под стражу, за то, что за сына вступился. Обидчика привёл к директору школы, тот оказался сыном участника СВО, ну и понеслось. Сам Бастрыкин дело под контроль взял, а односельчане во главе с депутатом районным вступились за него. Хотя его всё равно арестовали. Я к чему это. Видишь Виталий и мигранты разные и простые люди из села Светлый оказались справедливыми и добрыми людьми. Ко всем нельзя с одной меркой подходить. И такие шаблоны типа "Россия-щедрая душа"мне кажется тоже неправильными.
Виталий где же мир,когда война? А Абайку я не слушаю, только читаю и не во всём с ним согласен! Не люблю войну, даже ненавижу, я же говорю мама моя всё время повторяла, лишь бы войны не было! А она войну пережила,хоть и в тылу! А мы всё время смеялись, какая война? А она вот уже рядом. Ребят с бывшей работы рассказывают. уже возили в такси, безруких, безногих ветеранов СВО. Восторгов нет,знаешь ли! И рассказов про то, что":Наше дело правое-мы победим!" тоже. "Призвали , деваться некуда, пошли, слава Богу живой вернулся!" Вот и всё, что рассказали.Против тоже ничего не говорили, но и за ,тоже не высказывались. так что, такой он мир у нас!
Ну ,конечно всё ради высоких целей денацификации и демилитаризации, но при этом не забыли быстренько впихнуть захваченные территории Украины в Конституцию России! И ещё главнейшее условие для переговоров ,что выдвигает Москва? Не в курсе? Как раз таки отчуждение, некоторых ещё даже не захваченных территорий Украины, кроме того куска земли , который по Вашему мнению не играет существенной роли в войне. России нужен был Крым! Она его получила. А так как Крым оказался без инфраструктуры пришлось ещё захватывать Запорожскую и Херсонскую области. А ЛДНР послужили отличным поводом для развязывания агрессии!
Всем доброго утра, желаю мира, добра, хороших выходных и прекрасного настроения!
Цитата:
Vit: Саба дос переходи на нашу сторону. У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее. Абайку не слушайте.
Вот, Виталий ты точно простой как я, в части касающейся величия и светлого будущего, в чём не прав Абайка? Есть или намечаются, какие то прорывы, толчки, рывки и.т.д. как говорят в телике?
При советах проживали, тогда действительно было ощущение величия и гордости за страну. Граждане понимали, что их страна одна из мировых сверхдержав, конкурирующая с США за влияние на весь мир. Один из главных символов могущества был запуск первого спутника Земли в 1957 году и, конечно же, полет Юрия Гагарина в 1961 году. Эти достижения в космосе стали показателем технологической и научной мощи страны, доказательством того, что СССР может соперничать с проклятыми США и Западом на высшем уровне. Для миллионов граждан, тогда эти события стали символами гордости и уверенности в будущем.
Vit: У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее...
Саба, выше правильно отметил, о каком мире ты говоришь?
В период советов и в современной России, ранее отмечали, что все беды воспринимаются через призму внешнего врага, плохие США и Запад, которые не дают развиваться. Получается сложилась традиция, согласно которой ответственность за бедность и кризисы часто перекладываются на внешние силы. О светлом будущем, сказочникам можно только мечтать. Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д. .
Kairat stayer: Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д.
Там есть чему у них поучится. Но я точно скажу что там не хватает чистого воздуха. Мне есть с чем сравнить страны. И когда я заезжаю в Казахстан то как то на душе происходит спокойствие. Воздух свободы. Полиция своя родная. Погранцы свои родные и можно пошутить с ними. И за это тебя не посадят. Пускай не обижаются другие мусульманы но казахи имеют хорошее чувство юмора. Шутить они умеют
Vit: У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем. За нами будущее... А
Цитата:
Kairat stayer: О светлом будущем, сказочникам можно только мечтать. Тем более, помнится, что лично ты и Ильяс хвалили Запад, мол живут как в сказке, всё у них чисто, дома красивые и уровень жизни высокий и.т.д. .
Про сказочников мечтающих о светлом будущем, неоднократно ранее отмечал, обсуждали со сказочниками на форуме, процитирую самого себя ещё раз, пожалуйста (2020 - 2022 годы):
Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.
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