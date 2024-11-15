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≡ Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50511
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 15.11.24 - 15:54
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Главный санитарный врач города в числе причин называл завозные случаи инфекции, а также наличие неиммунизированной прослойки населения, то есть невакцинированных людей. Однако в числе заболевших корью взрослых 96 человек оказались ранее привитыми.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
973
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 15.11.24 - 15:54
#1
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Цитата:
В общем-то всем уже известно, что прослойка тех, кто отказывается от вакцинации, растет не только у нас, но и во всем мире. Как и заболеваемость корью.

Да и пёс с ними. Нафиг они не сплющились
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15572
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 08:55
#2
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Стабильно один раз в год кашляю. Летом не зимой. Ковидом тяжело переболел, лежал в больнице. Не курю. Причём Я не из тех кто бросил. Я с детства не курю. В молодости спортом занимался. Почему ко мне летом кашель приходит, непонятно.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15572
Re: Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 09:17
#3
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Цитата:
К тому же субъективно симптомы крайне неприятные - мучительный сухой кашель, лихорадка, подъемы температуры, которые могут сопровождаться бредом, высыпания по всему телу,
захватывающие

Вот как тут описано, все так и было весной. Купил в аптеке кучу лекарств, денег не жалел, всё самое дорогое. Не помогло. Потом вспомнил как лечили ковид. Антибиотики. В аптеках не продают сегодня без рецепта. Но я всё умею когда сильно захочу. Купил недельную дозу. И через уже 3 дня отпустило. Помогло.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15572
Корь шлет жителям Костаная свой «привет из лихих девяностых»
Отправлено: 16.11.24 - 09:58
#4
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Самолечение запрещено мин здравом. Выше комент только для личного использования)
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