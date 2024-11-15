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≡ Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра адаптации Костаная судят за присвоение бюджетных средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50511
Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра адаптации Костаная судят за присвоение бюджетных средств
Отправлено: 15.11.24 - 17:36
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Главный бухгалтер Бота НУРЖАНОВА рассказала суду, что почти не видела на работе водителя своего бывшего директора Ивана Герца и Бримжанова, который занимался государственными закупками. Но тем не менее, зарплату им она начисляла.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
449
Re: Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра...
Отправлено: 15.11.24 - 17:36
#1
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Интересно, за хищение суд наказывает лишением свободы или условно, пока все дети не подрастут? Закон или Уголовный кодекс вообще не принимают во внимание. Вот поэтому гос-во расплодило хищников, взяточников, взяткодателей и им только штраф! Куда это годится, скоро вся страна будет заполнена судимыми, благодаря жалостливым приговорам! Нужно выносить приговоры о принудительном его исполнении, и вместо штрафа давать всем делянки в размере 1 гектар земли, чтобы все осужденные в течение 5-10 лет вручную высаживали деревья и кустарники для блага народа! Штраф поступил гос-ву или нет, народ не видит, а когда осужденный будет высаживать деревья и кустарники, население будет видеть и только тогда поймет, что гос-во реально наказывает совершивших коррупционные, экономические преступления. Чтобы не кормить преступников в будущем, необходимо по приговору ввести телесное наказание вместо штрафа. Сейчас приговоры выносят курам на смех, преступник даже испугаться не успел, находясь в СИЗО! Такое отношение к преступникам, превратит страну в гос-во заходящего солнца!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1685
Re: Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра...
Отправлено: 16.11.24 - 00:19
#2
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- Сначала бесплатно - один-два раза в месяц, но потом мы возмутились, - пояснила Баймагамбетова. - Тогда Киылманов предложил нанять сотрудника, за зарплату которого мы бы убирали его коттедж. Я попросила свою знакомую Оспанову. Она пришла в центр адаптации, принесла документы и ее устроили санитаркой. Она получала около 130 000 тенге.

.......страну обваровывают валантёры шмалантёры,тут и центр адаптыции бюджетные тенге не побрезгивал,а неподскажите мне в какой сфере у нас не воруют?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7214
Re: Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра...
Отправлено: 16.11.24 - 08:35
#3
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Если бы падишах узнал за чей счёт бесплатно (потом они возмутились) прислуга убирает апартаменты сановника,в средние века, поотрубал бы бошки и был таков
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