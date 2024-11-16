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≡ Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50511
Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения госслужащих Костанайской области рассмотрел совет по этике
Отправлено: 16.11.24 - 08:20
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Руководитель отдела архитектуры Сарыкольского района Дмитрий ХОЛОДИЛО вёл машину в нетрезвом состоянии, за что отсидел 15 суток. Дисциплинарное дело рассматривает совет по этике Агентства РК по делам госслужбы в Костанайской области 15 ноября.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7214
Re: Пьяное вождение, переработки сотрудников... - Нарушения...
Отправлено: 16.11.24 - 08:20
#1
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Могли бы сарыкольского архитектора не так строго наказывать,тем более человек кается и сожалеет.
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