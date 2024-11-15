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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:22
Сейчас у нас всё переменилось, а вРоссии так и осталось. Даже китайцы их ближайшие союзники в быту всё равно у них "косоглазые". Даже помню Воля на передаче Камеди клаб, когда Иманбек взял Грэмми спросил:" Ну и как в Казахстане отреагировали на премию? Стали глаза у всех шире? Манера общения свысока всё таки присуща многим россиянам, особенно тем у кого нет высшего образования. Для них мы "узкоглазые", "черно...опые", я даже не обижаюсь, это на уровне подкорки сидит. Недавно прочитал одного кыргыза в Сахалине взяли под стражу, за то, что за сына вступился. Обидчика привёл к директору школы, тот оказался сыном участника СВО, ну и понеслось. Сам Бастрыкин дело под контроль взял, а односельчане во главе с депутатом районным вступились за него. Хотя его всё равно арестовали. Я к чему это. Видишь Виталий и мигранты разные и простые люди из села Светлый оказались справедливыми и добрыми людьми. Ко всем нельзя с одной меркой подходить. И такие шаблоны типа "Россия-щедрая душа"мне кажется тоже неправильными.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:23
А так каждую ночь из России беженцы целыми таборами едут. И узбеки и таджики и кыргызы. Выгоняют или сами боятся. По их внешнему виду никак не скажешь , что сильно разжирели на российских харчах.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:33
Цитата:
saba:Саба дос переходи на нашу сторону. У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем.За нами будущее. Абайку не слушайте.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 19:29
Цитата:
Виталий где же мир,когда война? А Абайку я не слушаю, только читаю и не во всём с ним согласен! Не люблю войну, даже ненавижу, я же говорю мама моя всё время повторяла, лишь бы войны не было! А она войну пережила,хоть и в тылу! А мы всё время смеялись, какая война? А она вот уже рядом. Ребят с бывшей работы рассказывают. уже возили в такси, безруких, безногих ветеранов СВО. Восторгов нет,знаешь ли! И рассказов про то, что":Наше дело правое-мы победим!" тоже. "Призвали , деваться некуда, пошли, слава Богу живой вернулся!" Вот и всё, что рассказали.Против тоже ничего не говорили, но и за ,тоже не высказывались. так что, такой он мир у нас!
Vit:
Виталий где же мир,когда война? А Абайку я не слушаю, только читаю и не во всём с ним согласен! Не люблю войну, даже ненавижу, я же говорю мама моя всё время повторяла, лишь бы войны не было! А она войну пережила,хоть и в тылу! А мы всё время смеялись, какая война? А она вот уже рядом. Ребят с бывшей работы рассказывают. уже возили в такси, безруких, безногих ветеранов СВО. Восторгов нет,знаешь ли! И рассказов про то, что":Наше дело правое-мы победим!" тоже. "Призвали , деваться некуда, пошли, слава Богу живой вернулся!" Вот и всё, что рассказали.Против тоже ничего не говорили, но и за ,тоже не высказывались. так что, такой он мир у нас!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:16
Цитата:
В том что в ядерной войне не будет победителей? Так это вроде и так все знают.
saba:
Только не говорите об этом Скептику! А то Вы разобьёте его искренние убеждения в этом!
Только не говорите об этом Скептику! А то Вы разобьёте его искренние убеждения в этом!
В том что в ядерной войне не будет победителей? Так это вроде и так все знают.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:18
Цитата:
Нет, не типа. Нападение НАТО на Россию скорее всего закончилось бы уничтожением всего человечества.
abaika95:
Типа НАТО всех бы убило за пару дней? Странно А Россия рассказывает что второй год с НАТОй воюет на равных)
Типа НАТО всех бы убило за пару дней? Странно А Россия рассказывает что второй год с НАТОй воюет на равных)
Нет, не типа. Нападение НАТО на Россию скорее всего закончилось бы уничтожением всего человечества.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 23:20
Цитата:
Сам же вроде понимаешь, что не ради куска земли, но продолжаешь нести чушь.
abaika95:
Ради чего? Ради куска территории степной? В России земли мало? Да она на 80% не занята человеком Голая пустыня безжизненная эта Россия а им ещё захотелось Бред
Ради чего? Ради куска территории степной? В России земли мало? Да она на 80% не занята человеком Голая пустыня безжизненная эта Россия а им ещё захотелось Бред
Сам же вроде понимаешь, что не ради куска земли, но продолжаешь нести чушь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 03:08
Цитата:
Ну ,конечно всё ради высоких целей денацификации и демилитаризации, но при этом не забыли быстренько впихнуть захваченные территории Украины в Конституцию России! И ещё главнейшее условие для переговоров ,что выдвигает Москва? Не в курсе? Как раз таки отчуждение, некоторых ещё даже не захваченных территорий Украины, кроме того куска земли , который по Вашему мнению не играет существенной роли в войне. России нужен был Крым! Она его получила. А так как Крым оказался без инфраструктуры пришлось ещё захватывать Запорожскую и Херсонскую области. А ЛДНР послужили отличным поводом для развязывания агрессии!
maxsaf:
что не ради куска земли
что не ради куска земли
Ну ,конечно всё ради высоких целей денацификации и демилитаризации, но при этом не забыли быстренько впихнуть захваченные территории Украины в Конституцию России! И ещё главнейшее условие для переговоров ,что выдвигает Москва? Не в курсе? Как раз таки отчуждение, некоторых ещё даже не захваченных территорий Украины, кроме того куска земли , который по Вашему мнению не играет существенной роли в войне. России нужен был Крым! Она его получила. А так как Крым оказался без инфраструктуры пришлось ещё захватывать Запорожскую и Херсонскую области. А ЛДНР послужили отличным поводом для развязывания агрессии!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.11.24 - 03:12
Россия сейчас совершенно не выглядит бессеребренником борющимся за высокие идеалы.Обычный захватчик,пытающийся построить свою новую империю на руинах старой!
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