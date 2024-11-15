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≡ Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50509
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
Отправлено: 15.11.24 - 12:29
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"К примеру, весной текущего года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450 за 88 миллионов тенге, Lexus LX-600 за 80 миллионов и Haval за 39 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6771
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 12:29
#1
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Молодец, девушка: - красиво жить не запретишь.
Наверное не одна делала: - кто то из властей был в доле - такую сумму она одна не смогла бы осилить.

Такие люди ждут и не дождутся очередного пожара, или наводнения- вот для них действительно: - у природы нет плохой погоды.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7212
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 12:56
#2
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Просто нет слов, чудовище какое-то, у людей горе,на этом наживаться, фу как мерзко
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6249
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 13:02
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
на этом наживаться,

А на чём ещё! :lol: . А если честно то меня достали эти попрошайки,ещё и детей привлекают. Из за них я в парк перестал ходить или хожу в такое время , когда нет этих детей с ящиками. К детям вопросов нет, они просто энтузиасты, ведь я каждый день ходил в парк, благо он рядом и каждый день приставали! Потом чувствуешь себя мерзко, что детям отказал.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
385
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
Отправлено: 15.11.24 - 13:16
#4
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Смотри какая скурпулезная имеется "8%" почему не 10? Или 50? Вообще какого только сброда нет в наших краях, реплика про институты "гражданского общества" Вообще забавная, какие институты? Областных помогаек проверьте, семиозерный лес спалили, там помощь шла хорошая, одни дырявые ботинки чего стоят

[Исправлено: ОГПУ, 15.11.2024 - 15:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 13:47
#5
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Ну всё доверие к различным окологос фондам окончательно подмочено

Следущий раз пусть только попробуют просить скидываться куда-нибудь

Теперь только как в советские времена, предприятие или учреждение берет под кураторство две три семьи и помогает им
Зато потом работники хоть отследить смогут чё куплено их подопечным
А в общий котел скидывать идите в Перизат
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
88
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 14:41
#6
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Общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030"
БИН 211040009089
дата регистрации: 11 октября 2021 г.

Учредители (участники, граждане - инициаторы):
КАЙРАТ ПЕРИЗАТ
МАТЮШЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАҒЗҰМ АРСЛАНБЕК ТАЛҒАТҰЛЫ
ТҰРҒАНБАЙ ШАДИЯР ДОКТОРҰЛЫ
АМАНБАЙ АРУЖАН ОРАЗБАЙҚЫЗЫ
БОЛЫСОВ ТОХТАР КОММУНАРОВИЧ
ХИСМАТУЛЛИН ДАМИР САКЕНОВИЧ
СЕРИКЖАНОВА АЙГЕРИМ ТЕЛЬЖАНОВНА
СЕЙТКАМАЛ ГҮЛНАЗ НҰРЛАНҚЫЗЫ
ХАФИЗ АЯН БАУЫРЖАНҰЛЫ

Более того, "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" это НЕ ФОНД.

Это общественное объединение.

А это вещи и законодательство совершенно разные.

Получается, под видом общественного фонда осуществляло деятельность общественное объединение, и собирало средства именно как общественный фонд, что недопустимо.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
449
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 18:04
#7
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Вот вам пример, что в якобы Справедливом Казахстане, даже ранее не судимая, не пуганная никем девушка из общественного объединения ворует миллиарды, потому что четко знает, что её это жалостливое гос-во не посмеет приговорить к смертной казни, или пожизненно, а приговорит к условной мере наказания! Это же невооруженным глазом видно, что там группа и никто не будет осужден пожизненно! Мне кажется если даже разворуют Национальный фонд страны, созданный Назарбаевым для будущего поколения, всем ворам скорее всего дадут условно или отправят на Мальдивы "залечивать раны" после отсидки в СИЗО! Таким образом доверие к гос-ву падает!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1685
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 22:35
#8
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Цитата:
abaika95:
Теперь только как в советские времена, предприятие или учреждение берет под кураторство две три семьи и помогает им


.....с дуба рухнул какие такие сов. времена?ты не жил там а мы попробавали сов. время,скажи ещё к тов.Сталину вернутся....на западе будут на нас сердится по отмене волонтёрства...ну прикарманила,ну обманула,все сегодня крутятся как могут,есть с кого пример брать, красиво жить не запретишь....вот я картошку перебираем да капусту квасим,скоро сезон закончится баур домой отпустит на зимние каникулы а весной снова запрягусь....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1685
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 22:43
#9
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Цитата:
абике:
не пуганная никем девушка из общественного объединения ворует миллиарды,
......хочу заметить он не украла а как сказано в статье.....Кайрат нанесла серьезный ущерб доверию населения к институтам гражданского общества, подрывая репутацию волонтерского движения и ставя под сомнение его принципы прозрачности и честности.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3653
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 22:47
#10
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Ну и к чему эта новость? Почему это существо ещё на свободе?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1685
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 16.11.24 - 00:32
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и к чему эта новость? Почему это существо ещё на свободе?


....вот у вас в Германии есть герои,как там по вашему Die Helden der Deuschen они Мартин Лютер,Алберт Швайцер,Отто Бисмарк,Гельмкт Коль,а унас Перизат Кайрат страна должна знать своих героев.....
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