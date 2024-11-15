Re: Похитил более 11 млн тенге - Бывшего директора центра...

Отправлено: - 17:36

Интересно, за хищение суд наказывает лишением свободы или условно, пока все дети не подрастут? Закон или Уголовный кодекс вообще не принимают во внимание. Вот поэтому гос-во расплодило хищников, взяточников, взяткодателей и им только штраф! Куда это годится, скоро вся страна будет заполнена судимыми, благодаря жалостливым приговорам! Нужно выносить приговоры о принудительном его исполнении, и вместо штрафа давать всем делянки в размере 1 гектар земли, чтобы все осужденные в течение 5-10 лет вручную высаживали деревья и кустарники для блага народа! Штраф поступил гос-ву или нет, народ не видит, а когда осужденный будет высаживать деревья и кустарники, население будет видеть и только тогда поймет, что гос-во реально наказывает совершивших коррупционные, экономические преступления. Чтобы не кормить преступников в будущем, необходимо по приговору ввести телесное наказание вместо штрафа. Сейчас приговоры выносят курам на смех, преступник даже испугаться не успел, находясь в СИЗО! Такое отношение к преступникам, превратит страну в гос-во заходящего солнца!