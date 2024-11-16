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≡ Когда заработает единый QR-код для всех банков Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50509
Когда заработает единый QR-код для всех банков Казахстана
Отправлено: 16.11.24 - 00:08
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Национальный банк и Национальная платежная корпорация презентовали платежную систему c единым QR-кодом для всех банков в Казахстане. Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10116
Re: Когда заработает единый QR-код для всех банков Казахстана
Отправлено: 16.11.24 - 00:08
#1
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Ждём не дождёмся,с удовольствием откажусь от Каспия с его конскими комиссиями.
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