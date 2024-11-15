Отправлено: - 22:35

abaika95:

Теперь только как в советские времена, предприятие или учреждение берет под кураторство две три семьи и помогает им

Цитата:.....с дуба рухнул какие такие сов. времена?ты не жил там а мы попробавали сов. время,скажи ещё к тов.Сталину вернутся....на западе будут на нас сердится по отмене волонтёрства...ну прикарманила,ну обманула,все сегодня крутятся как могут,есть с кого пример брать, красиво жить не запретишь....вот я картошку перебираем да капусту квасим,скоро сезон закончится баур домой отпустит на зимние каникулы а весной снова запрягусь....