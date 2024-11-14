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≡ Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50508
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
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В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3653
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 15.11.24 - 22:04
#15
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Виталь, выпустил пар, Шанхай свой, ты чего?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15568
Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 15.11.24 - 22:33
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Говнук я думал мужик. Поддержит. Там че то добавит. Оказался из этих. "я обосрася и не кто мне колесо не помог поменять.."
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