Re: Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе...

Отправлено: - 19:59

Ваш техосмотр давно исжил себя! это кормушка для тех кто неспособен ни к чему! Придумали полную ерись для населения! Каждый сам должен быть в ответе за выезд на неисправном авто. Но! Для этого система наказания должна быть максимально жестокой и неовратимой для человека совершившего аварию напрмер из за отвратительного состояния авто.

Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять? Или за это платить придётся недрами лет так 500? Просто на верху это никому не выгодно! Толчут воду в ступе считая всех дураками! Этот вопрос яйца выеденного не стоит чтоб столько лет его муссолить! Вывод один, это кто то финансово в этом заинтересовал ЛИЧНО! И жизнь людей на дороге ему по БАРАБАНУ! Не потому ли столько мути вокруг этого техосмотра???