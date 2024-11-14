Техосмотр в Казахстане онлайн: о незаконном бизнесе рассказал эксперт
Отправлено: 14.11.24 - 14:16
В Казахстане продолжается борьба с нелегальными пунктами техосмотра, которые, несмотря на запреты, продолжают предлагать услуги онлайн, ограничиваясь получением фото автомобиля от клиента. Почему такие такие пункты продолжают существовать и как с ними борются? Читать новость
Ваш техосмотр давно исжил себя! это кормушка для тех кто неспособен ни к чему! Придумали полную ерись для населения! Каждый сам должен быть в ответе за выезд на неисправном авто. Но! Для этого система наказания должна быть максимально жестокой и неовратимой для человека совершившего аварию напрмер из за отвратительного состояния авто. Но есть и другой подход к теме! Это сделать техосмотр как в Германии! Что сложно опыт перенять? Или за это платить придётся недрами лет так 500? Просто на верху это никому не выгодно! Толчут воду в ступе считая всех дураками! Этот вопрос яйца выеденного не стоит чтоб столько лет его муссолить! Вывод один, это кто то финансово в этом заинтересовал ЛИЧНО! И жизнь людей на дороге ему по БАРАБАНУ! Не потому ли столько мути вокруг этого техосмотра???
Каждой год ТО я прохожу на одном и том же месте, ничего не меняется. Раньше хоть наклейки давали и для приличия фоткали авто с разных сторон,а нынче и того нет. Заплатил денег и езжай себе сколько хочешь.
maxsaf: А как там у них? В Канаде техосмотр делается только в момент купли/продажи. Потом хоть до дыр в полу катайся.
Ну правильно, с вашей плотностью населения, как В Казахстане. Встанешь где, сам не рад будешь, что за машиной не следил. А в Германии, более 80-ти миллионов населения на полторы кустанайских области, порядок должен быть регулирован. На и без того переполненных автобанах, нахватало ещё и тарантасов, которые, если не аварию организуют, так сами собою, дорогу застопорят. Поэтому ТО регулярное.
Что такое тех осмотр германии и казахстан. Покупая жак последней модели вы ещё до стука на сервис не найдёте с большей вероятности нужной запчасти. Даже на заказ вы врятли лампочку за раз поминяите. Германия это мир другой. Технология плюс логистика. Там можно найти Всё.
Vit: Германия это мир другой. Технология плюс логистика. Там можно найти Всё.
.....откуда ты всё знаешь какая логистика там если по польским магазинам шлындаешь?всё ты там не найдёшь.Вот знакомый у меня тут в германии живёт на своём мерседесе фонарь задний долбанул слегка решил заменить поехал в один магазин нет нету в другой тоже самое,поехал к дилеру,хорошо заказывайте только через 1.5,2 месяца будет а ты говоришь всё есть логистика.А вот если ты отремонтируешь прямо у дилера да для них есть но стоить это будет без трусов останешься....
родом из Шанхая2022: поехал в один магазин нет нету в другой тоже самое,поехал к дилеру
Чего по магазинам ездить? 21-ый век на дворе. В интернете всё есть. Если денег нет, то нефиг на мерсах кататься. Хотя на шротплацах и на них всё найти можно. Я ещё лет 20-ть назад, дверь на своей, тогдашней тойоте помял, за неделю нашёл такой же марки и такой же цвет, так и продал её потом. А с бабками у дилера, всегда за неделю максимум, всё найдут так же. ПС- хотя конечно, если автомобиль древний, то сложности могут возникнуть. Хотя и для таких случаев, www.ebay.de есть.
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