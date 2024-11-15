НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 920 из 920«1...918919920
Ответить Новый топик
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:22
#13786
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас у нас всё переменилось, а вРоссии так и осталось. Даже китайцы их ближайшие союзники в быту всё равно у них "косоглазые". Даже помню Воля на передаче Камеди клаб, когда Иманбек взял Грэмми спросил:" Ну и как в Казахстане отреагировали на премию? Стали глаза у всех шире? Манера общения свысока всё таки присуща многим россиянам, особенно тем у кого нет высшего образования. Для них мы "узкоглазые", "черно...опые", я даже не обижаюсь, это на уровне подкорки сидит. Недавно прочитал одного кыргыза в Сахалине взяли под стражу, за то, что за сына вступился. Обидчика привёл к директору школы, тот оказался сыном участника СВО, ну и понеслось. Сам Бастрыкин дело под контроль взял, а односельчане во главе с депутатом районным вступились за него. Хотя его всё равно арестовали. Я к чему это. Видишь Виталий и мигранты разные и простые люди из села Светлый оказались справедливыми и добрыми людьми. Ко всем нельзя с одной меркой подходить. И такие шаблоны типа "Россия-щедрая душа"мне кажется тоже неправильными.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:23
#13787
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так каждую ночь из России беженцы целыми таборами едут. И узбеки и таджики и кыргызы. Выгоняют или сами боятся. По их внешнему виду никак не скажешь , что сильно разжирели на российских харчах.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15564
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 18:33
#13788
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Саба дос переходи на нашу сторону. У нас мир, мы настоящие мужчины, мы поколение отцов, дедов уважение ко всем.За нами будущее. Абайку не слушайте.
Профайл
Страница 920 из 920«1...918919920
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: saba, Skeptic

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS