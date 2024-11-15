Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 18:22

Сейчас у нас всё переменилось, а вРоссии так и осталось. Даже китайцы их ближайшие союзники в быту всё равно у них "косоглазые". Даже помню Воля на передаче Камеди клаб, когда Иманбек взял Грэмми спросил:" Ну и как в Казахстане отреагировали на премию? Стали глаза у всех шире? Манера общения свысока всё таки присуща многим россиянам, особенно тем у кого нет высшего образования. Для них мы "узкоглазые", "черно...опые", я даже не обижаюсь, это на уровне подкорки сидит. Недавно прочитал одного кыргыза в Сахалине взяли под стражу, за то, что за сына вступился. Обидчика привёл к директору школы, тот оказался сыном участника СВО, ну и понеслось. Сам Бастрыкин дело под контроль взял, а односельчане во главе с депутатом районным вступились за него. Хотя его всё равно арестовали. Я к чему это. Видишь Виталий и мигранты разные и простые люди из села Светлый оказались справедливыми и добрыми людьми. Ко всем нельзя с одной меркой подходить. И такие шаблоны типа "Россия-щедрая душа"мне кажется тоже неправильными.