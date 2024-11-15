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≡ "Работал без разрешения" - Укладку тартанового покрытия при минусовой температуре прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50508
"Работал без разрешения" - Укладку тартанового покрытия при минусовой температуре прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 15.11.24 - 13:37
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О том, что рабочие укладывают покрытие на детской площадке и растапливают для этого лёд, сообщили жильцы дома № 4 в 8 микрорайоне. Они отметили, что тартановое покрытие можно укладывать только при влажности не более 80% и температуре не ниже 5 градусов тепла.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
"Работал без разрешения" - Укладку тартанового покрытия при минусовой температуре прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 15.11.24 - 13:37
#1
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Цитата:
пресс-службе акима Костаная "НГ" прокомментировали: договор на сумму 15 860 556 тенге с ТОО был заключён 13-го июня 2024 года, но "оплата не производилась, освоение - 0 тенге".


Так подождите
Если пресс-служба акимата отчитывается значит договор был заключен с акиматом?
Судя по видео там уже есть детская площадка причем новая и вот устанавливают ещё одну
Двор там маленький

По каким критериям акимат решил впихнуть туда ещё одну площадку? Это бюджет народного участия или что? Не жирно там маленькому двору две детской площадки когда у некоторых даже одной новой не установлено ещё?

[Исправлено: abaika95, 15.11.2024 - 14:38]

[Исправлено: abaika95, 15.11.2024 - 14:44]
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
449
Re: "Работал без разрешения" - Укладку тартанового...
Отправлено: 15.11.24 - 18:13
#2
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А где Справедливость, Закон и Порядок? Их нет и вряд ли будет! Договор о госзакупках требует внесение обеспечения, но ТОО самонадеянно или умышленно не внесло обеспечение при заключении договора! Поэтому заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке! Теперь это ТОО будет пытаться через суд получить потраченные деньги на строительство детской площадки, не имея на то правовых оснований. Думаю, суд откажет в иске!
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