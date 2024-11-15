Отправлено: - 17:15

Vit:

Надо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы.

Vit:

Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)

Vit:

Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак.

Цитата:ты от лица россии сейчас? согласенЦитата:если хату для дитя ее не продают и не сдаютЦитата:естественноты че дурак стоять визу ждать в другие страныедь к щедрой душе которая 300 тыс в месяц платит за войну и 5 лямов за твой трупвыгодная же сделка нет?