Отправлено: - 13:02

сайлау курманов:

на этом наживаться,

Цитата:А на чём ещё!. А если честно то меня достали эти попрошайки,ещё и детей привлекают. Из за них я в парк перестал ходить или хожу в такое время , когда нет этих детей с ящиками. К детям вопросов нет, они просто энтузиасты, ведь я каждый день ходил в парк, благо он рядом и каждый день приставали! Потом чувствуешь себя мерзко, что детям отказал.