Re: "Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного...

Отправлено: - 17:50

Предприимчивый оказался! Деньги в банке прокрутил! Теперь наверное штраф или условно? Вот так! И таких много, просто их никто не выявляют, а если выявляют, то отправят в СИЗО, потом осудят не лишая свободы. А статистика о состоянии преступности покажет, что каждый второй в области судим! Скоро так будет и с уклонением от уплаты налогов! Все в гос-ве понимают, что никакого наказания нет, вот поэтому совершают тяжкие, особо тяжкие преступления. Интересно, когда гос-во вместо жалостливой страны, будет Справедливой, где действуют Закон и Порядок?