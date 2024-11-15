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"Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного тренера Костанайской области обвиняют в хищении и отмывании средств
"Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного тренера Костанайской области обвиняют в хищении и отмывании средств
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