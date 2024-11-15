НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного тренера Костанайской области обвиняют в хищении и отмывании средств
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50508
"Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного тренера Костанайской области обвиняют в хищении и отмывании средств
Отправлено: 15.11.24 - 17:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный тренер Костанайской области по шорт-треку Николай ФЕДОРЕНКО обвиняется в том, что похитил бюджетные деньги в крупном размере и отмыл их. Общая сумма хищений составила 6 594 919 тенге.
Читать новость

абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
449
Re: "Деньги тратил на развитие шорт-трека" - Главного...
Отправлено: 15.11.24 - 17:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предприимчивый оказался! Деньги в банке прокрутил! Теперь наверное штраф или условно? Вот так! И таких много, просто их никто не выявляют, а если выявляют, то отправят в СИЗО, потом осудят не лишая свободы. А статистика о состоянии преступности покажет, что каждый второй в области судим! Скоро так будет и с уклонением от уплаты налогов! Все в гос-ве понимают, что никакого наказания нет, вот поэтому совершают тяжкие, особо тяжкие преступления. Интересно, когда гос-во вместо жалостливой страны, будет Справедливой, где действуют Закон и Порядок?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS