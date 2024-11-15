НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 919 из 919«1...917918919
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:11
#13771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
России земли мало?

Все так мигранты говорят когда аулами приезжают. Или костанайцы хаты покупают. Для вас все было. Кучу детей можно в мат копитал. А потом вы обосрались. И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:37
#13772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия невероятно щедрая и добрая душа. Потом приходят и пользуются. Путуют слабость и доброту. Им по головке гладят а эти гадят. За каждое действие есть последствия.. Ударил жди ответку и не ной Зеленский нарик.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 15:51
#13773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Похоже опять "лизнул" :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:21
#13774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Все так мигранты говорят когда аулами приезжают.

И что не так? России земли мало?Цитата:
Vit:
Или костанайцы хаты покупают

Я хату у России купил или у человека?))
Цитата:
Vit:
Для вас все было.

И что Россия от этого страдала? Бедная несчастная, люди к ней приезжали и покупали хаты
За это надо убить 300 тыс своих мужиков в Украине
Л-Логика антирусская лженаука Цитата:
Vit:
Кучу детей можно в мат копитал

Нет,надо чтобы они были граждане РФ
А просто хату купить никаких проблем и сейчас
Цитата:
Vit:
А потом вы обосрались.

Мы вроде от Киева не отступали
Цитата:
Vit:
И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.

Нет не нужно
Также приеду и хату куплю
Граница открыта
Только мне теперь хата в России не шибко нужна
Ценности капиталовложения нет
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:22
#13775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Россия невероятно щедрая и добрая душа. Потом приходят и пользуются. Путуют слабость и доброту.

Россия слабая а не добрая
И ты своим спичем что все приходят и пользуются и она терпит это и доказал

Как злобные собаки сидите и ниче сделать не в силах потомучто обосрались по всем фронтам)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:50
#13776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:52
#13777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..


Тогда не надо ныть что? Россия по твоему получается еб****я страна, раз воюет с Европой и Украина и паралельно подсирает единственным союзникам?

Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарары
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:58
#13778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарары
Надо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы. Друг познаётся в беде, без одкб, евразе, и тд. Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:07
#13779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И самое смешное это не я пришёл к этому. Вы мне показали. Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак. :-x :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:15
#13780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Надо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы.

ты от лица россии сейчас? согласен
Цитата:
Vit:
Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)

если хату для дитя ее не продают и не сдают
Цитата:
Vit:
Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак.

естественно
ты че дурак стоять визу ждать в другие страны
едь к щедрой душе которая 300 тыс в месяц платит за войну и 5 лямов за твой труп
выгодная же сделка нет?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15560
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:18
#13781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы мне показали. Один Марик с сыном которому говорит уезжай в Австрию (сын маленький, свалит) Кайрат дочя Саба дочя Даже сам великий Абайка то покупает хату то продаёт)
Профайл
Страница 919 из 919«1...917918919
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS