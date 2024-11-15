Отправлено: - 16:52

Vit:

Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..

Цитата:Тогда не надо ныть что? Россия по твоему получается еб****я страна, раз воюет с Европой и Украина и паралельно подсирает единственным союзникам?Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарары