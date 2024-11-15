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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:11
Цитата:
Все так мигранты говорят когда аулами приезжают. Или костанайцы хаты покупают. Для вас все было. Кучу детей можно в мат копитал. А потом вы обосрались. И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.
abaika95:
России земли мало?
России земли мало?
Все так мигранты говорят когда аулами приезжают. Или костанайцы хаты покупают. Для вас все было. Кучу детей можно в мат копитал. А потом вы обосрались. И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:37
Россия невероятно щедрая и добрая душа. Потом приходят и пользуются. Путуют слабость и доброту. Им по головке гладят а эти гадят. За каждое действие есть последствия.. Ударил жди ответку и не ной Зеленский нарик.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 15:51
О! Похоже опять "лизнул"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:21
Цитата:
И что не так? России земли мало?Цитата:
Я хату у России купил или у человека?))
Цитата:
И что Россия от этого страдала? Бедная несчастная, люди к ней приезжали и покупали хаты
За это надо убить 300 тыс своих мужиков в Украине
Л-Логика антирусская лженаука Цитата:
Нет,надо чтобы они были граждане РФ
А просто хату купить никаких проблем и сейчас
Цитата:
Мы вроде от Киева не отступали
Цитата:
Нет не нужно
Также приеду и хату куплю
Граница открыта
Только мне теперь хата в России не шибко нужна
Ценности капиталовложения нет
Vit:
Все так мигранты говорят когда аулами приезжают.
Все так мигранты говорят когда аулами приезжают.
И что не так? России земли мало?Цитата:
Vit:
Или костанайцы хаты покупают
Или костанайцы хаты покупают
Я хату у России купил или у человека?))
Цитата:
Vit:
Для вас все было.
Для вас все было.
И что Россия от этого страдала? Бедная несчастная, люди к ней приезжали и покупали хаты
За это надо убить 300 тыс своих мужиков в Украине
Л-Логика антирусская лженаука Цитата:
Vit:
Кучу детей можно в мат копитал
Кучу детей можно в мат копитал
Нет,надо чтобы они были граждане РФ
А просто хату купить никаких проблем и сейчас
Цитата:
Vit:
А потом вы обосрались.
А потом вы обосрались.
Мы вроде от Киева не отступали
Цитата:
Vit:
И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.
И теперь. Уже нужно пройти пройти проверку.
Нет не нужно
Также приеду и хату куплю
Граница открыта
Только мне теперь хата в России не шибко нужна
Ценности капиталовложения нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:22
Цитата:
Россия слабая а не добрая
И ты своим спичем что все приходят и пользуются и она терпит это и доказал
Как злобные собаки сидите и ниче сделать не в силах потомучто обосрались по всем фронтам)
Vit:
Россия невероятно щедрая и добрая душа. Потом приходят и пользуются. Путуют слабость и доброту.
Россия невероятно щедрая и добрая душа. Потом приходят и пользуются. Путуют слабость и доброту.
Россия слабая а не добрая
И ты своим спичем что все приходят и пользуются и она терпит это и доказал
Как злобные собаки сидите и ниче сделать не в силах потомучто обосрались по всем фронтам)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:50
Цитата:
abaika95:Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:52
Цитата:
Тогда не надо ныть что? Россия по твоему получается еб****я страна, раз воюет с Европой и Украина и паралельно подсирает единственным союзникам?
Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарары
Vit:
Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..
Тогда и не надо ныть. Ой бай границу закрыли Россия. Ой бай сахар подорожал. Ой бай. Получили ответку. И теперь ищите опровдание..
Тогда не надо ныть что? Россия по твоему получается еб****я страна, раз воюет с Европой и Украина и паралельно подсирает единственным союзникам?
Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарары
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 16:58
Цитата:
abaika95: Казахстану надо выйти из ЕАЭС нафиг нам такой друг тогда? Пусть летят в тартарарыНадо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы. Друг познаётся в беде, без одкб, евразе, и тд. Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:07
И самое смешное это не я пришёл к этому. Вы мне показали. Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:15
Цитата:
ты от лица россии сейчас? согласен
Цитата:
если хату для дитя ее не продают и не сдают
Цитата:
естественно
ты че дурак стоять визу ждать в другие страны
едь к щедрой душе которая 300 тыс в месяц платит за войну и 5 лямов за твой труп
выгодная же сделка нет?
Vit:
Надо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы.
Надо было это давно сделать. Нафиг такой друг как мы.
ты от лица россии сейчас? согласен
Цитата:
Vit:
Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)
Друг который то хату покупает (явно для дитя) то он продаёт)
если хату для дитя ее не продают и не сдают
Цитата:
Vit:
Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак.
Это я белая ворона стоя в посольствах в других странах жду рабочию визу. Один русский а 10 казахов ждут на гражданство. И смотрят на меня: ты че дурак.
естественно
ты че дурак стоять визу ждать в другие страны
едь к щедрой душе которая 300 тыс в месяц платит за войну и 5 лямов за твой труп
выгодная же сделка нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 17:18
Цитата:
abaika95:Вы мне показали. Один Марик с сыном которому говорит уезжай в Австрию (сын маленький, свалит) Кайрат дочя Саба дочя Даже сам великий Абайка то покупает хату то продаёт)
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