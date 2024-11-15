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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:15
#13756
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Цитата:
лимон:
так половина перечисленного и не местное, или это другое?

Так
Ну-ка перечисли чего в написанном мной половина не местного?
По порядкуЦитата:
лимон:
о складской? или нижней оптовки?

С каспи
Цитата:
лимон:
ламинат весь с Еката тянут)))

А он там китайский
Цитата:
лимон:
цифрового подгорает, так распинается, бедненький

Понимаю
Аргументов и кислого нет

Чтож придется российской бумагой довольствоваться
Другого ничего сверхдержава предоставить не может Цитата:
111:
Умиляет как ыедеральные каналы

Федеральные каналы меня давно уже не умиляют
Вещают для тупых материалы сделанные тупыми и одобренные очень тупыми
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:21
#13757
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Цитата:
111:
То есть я русский

----Как я рад за тебя !!!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:23
#13758
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Цитата:
Skeptic:
Посмотрел сейчас "Белый тигр" Шахназарова... 2012 год... Раньше кусками как-то виде... Сейчас от начала до конца посмотрел. Оказывается "Белый тигр" у него - символ нацизма.

Значит уже в 2012 году заказ пропагандонам поступил
Рассказывать о нацизме не побежденном
Готовились готовились гаврики


Как только Россия проспонсирует фильмы об колонизации средней Азии или о басмачах то надо покупать ружье
Значит начинают обрабатывать свое население к войне с Казахстаном или Таджикистаном Цитата:
maxsaf:
Вы с россиянами за тридцать лет уже успели и их язык выкинуть на задворки, и кириллицу, и названия неблагозвучные своему уху сменить

Мы с россиянами? А они куда свой язык выкинули?
Цитата:
maxsaf:
Киргизов забыл. Они к кому ближе, к узбекам или казахам?

К тувинцам Цитата:
maxsaf:
А по какому тогда признаку люди собираются в группы, если не по языковому?

По этническому и племенному
Русский и чеченец говорящий на русском это один этнос?
Француз,еврей и украинец говорящие на английском и имеющие паспорт Канады это канадцы
Вне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:26
#13759
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Цитата:
111:
То есть я русский

-----Наконец то определился :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3650
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:28
#13760
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Цитата:
abaika95:
Федеральные каналы меня давно уже не умиляют Вещают для тупых материалы сделанные тупыми и одобренные очень тупыми

Ути пути, как мы обиделись?! :lol:
Одни только каналы, что абайки смотрят, вещают для умных и развитых!!! :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 00:29
#13761
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Цитата:
abaika95:
Вне Канады и без паспорта Канады говорящие на английском француз,еврей и украинец это просто англоговорящие-француз, еврей и украинец))

-----Будьте проще - и люди к вам потянуться :lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 05:42
#13762
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Цитата:
electro:
, ты че за хохлов то переживаешь?

Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию я бы точно так же переживал бы за своих российских друзей, которых у меня немало! С ними я кстати не дискутирую на эту тему вообще! Стараюсь не подставлять! Времена у них такие что присесть запросто за самые безобидные слова на тему войны!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 06:14
#13763
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Цитата:
Эл-починно:
Ну это просто не прилично, личное мнение ставить выше, волеизъявления народа!

Для выходца из совка возможно ваше утверждение верно. Но меня сия чаша миновала.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24855
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 06:57
#13764
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Цитата:
saba:
Если бы Украина вместе с НАТО напала бы на Россию я бы точно так же переживал бы за своих российских друзей, которых у меня немало!

Если бы НАТО напало на Россию, переживать было бы не за кого и некому.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 07:05
#13765
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Цитата:
Гога:
Будьте проще - и люди к вам потянуться

Чисто любопытно. Гражданам, любителям ввернуть эту присказку, никогда не приходила в голову мысль что адресату могут быть совершенно не интересны люди тянущиеся исключительно к простому? :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 09:40
#13766
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Цитата:
Vit: По мне пенс это скромная бабушка, шьёт носки и варешки.
Попался вчера шортс в ютубе :lol: в вагоне метро рядком сидят бабушки все как одна носы уткнули в телефоны и в торце вагона, прислонившись к стенке, стоит парнишка и вяжет чего-то на спицах. Вы прямо сильно зажмуриваете глаза от действительности :lol: то о том что остальной мир уже достаточно давно не живет в той расточительности и глупости в которой живем мы вы только-только узнали. То ожидаете что бабушки по-прежнему умеют и хотят вязать варежки и носки :lol: строго говоря я вообще знаю только одного человека который умеет вязать и вяжет. Уже не так часто и много как раньше, но всё же иногда занимается этим :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6243
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 13:05
#13767
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Цитата:
maxsaf:
НАТО напало на Россию,

Только не говорите об этом Скептику! А то Вы разобьёте его искренние убеждения в этом!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 13:51
#13768
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Цитата:
Эл-починно:
Одни только каналы, что абайки смотрят, вещают для умных и развитых


Нет но стремятся к этому
Цитата:
Гога:
Будьте проще - и люди к вам потянуться

Зачем мне тянущиеся люди?
Цитата:
maxsaf:
Если бы НАТО напало на Россию, переживать было бы не за кого и некому.

Типа НАТО всех бы убило за пару дней?
Странно
А Россия рассказывает что второй год с НАТОй воюет на равных)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:00
#13769
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Попался вчера ролик в телеграмме

Перевалочный пункт под Ростовом вроде снимают
Где трупы российских солдат собирают, моют, одевают и в гробы укладывают, затем цинк и деревянный ящик

До верха...в три слоя ящики до потолка у огромного склада забиты
В коридорах трупы лежат в мешках ожидая помывки
Оператор идёт снимает и коментирует всё
Вот голова, вот рука, вот расплющило парня
Воняет фу фу фу

И на улицу побежал

Заходил он на склад фамилию на ящике искал видимо по просьбе родных


Вот так смотришь на это
Стоило оно того? Горы горы трупов
Ради чего? Ради куска территории степной? В России земли мало? Да она на 80% не занята человеком
Голая пустыня безжизненная эта Россия а им ещё захотелось
Бред
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15556
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.11.24 - 14:06
#13770
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Цитата:
abaika95:
Попался вчера ролик в телеграмме

Не попался. Вы ищите.
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