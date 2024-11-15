Отправлено: - 13:37

пресс-службе акима Костаная "НГ" прокомментировали: договор на сумму 15 860 556 тенге с ТОО был заключён 13-го июня 2024 года, но "оплата не производилась, освоение - 0 тенге".



[Исправлено: abaika95, 15.11.2024 - 14:38]

[Исправлено: abaika95, 15.11.2024 - 14:44]

Цитата:Так подождитеЕсли пресс-служба акимата отчитывается значит договор был заключен с акиматом?Судя по видео там уже есть детская площадка причем новая и вот устанавливают ещё однуДвор там маленькийПо каким критериям акимат решил впихнуть туда ещё одну площадку? Это бюджет народного участия или что? Не жирно там маленькому двору две детской площадки когда у некоторых даже одной новой не установлено ещё?