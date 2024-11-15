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Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
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