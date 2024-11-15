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≡ Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50504
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков
Отправлено: 15.11.24 - 12:29
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"К примеру, весной текущего года она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса Mercedes-Benz S450 за 88 миллионов тенге, Lexus LX-600 за 80 миллионов и Haval за 39 миллионов тенге", - говорится в сообщении АФМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6771
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 12:29
#1
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Молодец, девушка: - красиво жить не запретишь.
Наверное не одна делала: - кто то из властей был в доле - такую сумму она одна не смогла бы осилить.

Такие люди ждут и не дождутся очередного пожара, или наводнения- вот для них действительно: - у природы нет плохой погоды.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7212
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 12:56
#2
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Просто нет слов, чудовище какое-то, у людей горе,на этом наживаться, фу как мерзко
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6243
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 13:02
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
на этом наживаться,

А на чём ещё! :lol: . А если честно то меня достали эти попрошайки,ещё и детей привлекают. Из за них я в парк перестал ходить или хожу в такое время , когда нет этих детей с ящиками. К детям вопросов нет, они просто энтузиасты, ведь я каждый день ходил в парк, благо он рядом и каждый день приставали! Потом чувствуешь себя мерзко, что детям отказал.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
385
Re: Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге,...
Отправлено: 15.11.24 - 13:16
#4
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Смотри какая скурпулезная имеется "8%" почему не 10? Или 50? Вообще какого только сброда нет в наших краях, реплика про институты "гражданского общества" Вообще забавная, какие институты? Эти институты все или почти все из АП управляются, естественно не бесплатно
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